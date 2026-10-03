باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا دولت حدود پنج‌ونیم میلیون تن از گندم تولید شده در داخل کشور را خریداری نکرده است؟، گفت: کشاورز از مهر سال گذشته عملیات کاشت، داشت و برداشت را آغاز کرده و پس از ماه‌ها تلاش، محصول خود را برداشت کرده است. در مجموع، فرایند تولید گندم برای کشاورز حدود ۱۱ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد و در پایان این دوره، انتظار طبیعی آن است که دولت محصول کشاورز را در قالب خرید تضمینی خریداری کند.

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: کشاورز در طول این مدت هزینه‌های مختلفی را متحمل شده است، اما چون دولت به موقع نمی‌خرد و اگر می‌خرد پول کشاورز را به موقع نمی‌دهد کشاورز مجبور می‌شود آن را با قیمت پایین‌تر به دلال بفروشد و دلال آن را با کاه مخلوط می‌کند و به دامدارها می‌فروشد و دامداران تحت عنوان علوفه دامی آن را مصرف می‌کنند البته ممکن است برخی از کشاورزان دستشان به دهانشان برسد به همین دلیل صبر می‌کنند تا ببینند شورای قیمت‌گذاری، قیمت گندم را برای کاشت سال بعد بیشتر اعلام می‌کند یا نه لذا گندمشان را نگه داشتند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در مجموع باید گفت بخشی از گندم توسط دلالان خریداری شده و به دامداران فروخته شده و بخشی از گندم توسط کشاورزان نگهداری شده تا با افزایش نرخ گندم، محصولشان را به نرخ روز بفروشند و ممکن است بخشی از گندم هم توسط دلالان خریداری و به خارج از کشور منتقل شده باشد.

هادیان‌پور تصریح کرد: پیش‌بینی که دولت داشته با آن چیزی که در امر خرید اتفاق افتاده بابت این مغایرت‌هاست ضمن اینکه بخشی از گندمی که تولید شده، کشاورز تحت عنوان خودمصرفی برای بذر و سایر کارهایی که دارد نگه داشته است.

نماینده مردم شازند در مجلس گفت: چهار عامل برای این پنج‌ونیم میلیون تن گندم که دولت آن را خریداری نکرده است وجود دارد که سه تای آن مربوط به دلالان، نگهداری برای افزایش قیمت و خودمصرفی کشاورزان است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا نخریدن پنج‌ونیم میلیون تن گندم با لایحه امنیت غذایی مغایرت ندارد؟، اظهار کرد: دولت در راستای این قانون باید گندم کشاورز را بخرد و طی چهار سال باید واردات محصولات کشاورزی را ۵۰ درصد کاهش دهد.

هادیان‌پور بیان کرد: نوشتن قانون امنیت غذایی مربوط به دوران جنگ و محاصره دریایی نبوده و این قانون را طوری تنظیم کردیم که طی چهار سال واردات محصولات کشاورزی ۵۰ درصد کاهش یابد و این امر نشان می‌دهد که این قانون بسیار مهم است البته با پدیده بارندگی که در پیش روی کشور است دولت باید اهتمام خود را به‌کار گیرد تا با تولید و افزایش بهره‌وری سهم واردات کاهش پیدا کند یعنی با افزایش تولید باید واردات را کاهش دهیم چراکه با افزایش تولید می‌توانیم مشکلاتی مثل محاصره دریایی را حل کنیم.