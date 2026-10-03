نماینده مجلس می‌گوید خریداری نشدن پنج‌ونیم میلیون تن گندم توسط دولت به‌دلیل نقش دلالان، خودمصرفی کشاورزان و نگهداری برای افزایش قیمت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا دولت حدود پنج‌ونیم میلیون تن از گندم تولید شده در داخل کشور را خریداری نکرده است؟، گفت: کشاورز از مهر سال گذشته عملیات کاشت، داشت و برداشت را آغاز کرده و پس از ماه‌ها تلاش، محصول خود را برداشت کرده است. در مجموع، فرایند تولید گندم برای کشاورز حدود ۱۱ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد و در پایان این دوره، انتظار طبیعی آن است که دولت محصول کشاورز را در قالب خرید تضمینی خریداری کند.

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: کشاورز در طول این مدت هزینه‌های مختلفی را متحمل شده است، اما چون دولت به موقع نمی‌خرد و اگر می‌خرد پول کشاورز را به موقع نمی‌دهد کشاورز مجبور می‌شود آن را با قیمت پایین‌تر به دلال بفروشد و دلال آن را با کاه مخلوط می‌کند و به دامدارها می‌فروشد و دامداران تحت عنوان علوفه دامی آن را مصرف می‌کنند البته ممکن است برخی از کشاورزان دستشان به دهانشان برسد به همین دلیل صبر می‌کنند تا ببینند شورای قیمت‌گذاری، قیمت گندم را برای کاشت سال بعد بیشتر اعلام می‌کند یا نه لذا گندمشان را نگه داشتند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در مجموع باید گفت بخشی از گندم توسط دلالان خریداری شده و به دامداران فروخته شده و بخشی از گندم توسط کشاورزان نگهداری شده تا با افزایش نرخ گندم، محصولشان را به نرخ روز بفروشند و ممکن است بخشی از گندم هم توسط دلالان خریداری و به خارج از کشور منتقل شده باشد.

هادیان‌پور تصریح کرد: پیش‌بینی که دولت داشته با آن چیزی که در امر خرید اتفاق افتاده بابت این مغایرت‌هاست ضمن اینکه بخشی از گندمی که تولید شده، کشاورز تحت عنوان خودمصرفی برای بذر و سایر کارهایی که دارد نگه داشته است.

نماینده مردم شازند در مجلس گفت: چهار عامل برای این پنج‌ونیم میلیون تن گندم که دولت آن را خریداری نکرده است وجود دارد که سه تای آن مربوط به دلالان، نگهداری برای افزایش قیمت و خودمصرفی کشاورزان است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا نخریدن پنج‌ونیم میلیون تن گندم با لایحه امنیت غذایی مغایرت ندارد؟، اظهار کرد: دولت در راستای این قانون باید گندم کشاورز را بخرد و طی چهار سال باید واردات محصولات کشاورزی را ۵۰ درصد کاهش دهد.

هادیان‌پور بیان کرد: نوشتن قانون امنیت غذایی مربوط به دوران جنگ و محاصره دریایی نبوده و این قانون را طوری تنظیم کردیم که طی چهار سال واردات محصولات کشاورزی ۵۰ درصد کاهش یابد و این امر نشان می‌دهد که این قانون بسیار مهم است البته با پدیده بارندگی که در پیش روی کشور است دولت باید اهتمام خود را به‌کار گیرد تا با تولید و افزایش بهره‌وری سهم واردات کاهش پیدا کند یعنی با افزایش تولید باید واردات را کاهش دهیم چراکه با افزایش تولید می‌توانیم مشکلاتی مثل محاصره دریایی را حل کنیم. 

برچسب ها: قیمت گندم ، تولید گندم ، قاچاق گندم ، قیمت تضمینی گندم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
نگفته نفروختن گفته دولت نخرید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
دولت گندم رو از کشاورز نمیخرد علت چیست؟ خوب معلومه درآمدی که از واردات داره هیچ‌وقت از خرید گندم داخلی در نمیاره فکر کردید چرا پول گندم کشاورزا رو نمیدن؟ عمدا اذیت میکنن که ما گندم نکاریم برن به سمت واردات ، گندم داخلی را ما با خرج خودمون میبریم تحویل سیلو میدهیم قیمت مشخص تکلیف معلوم گندم خارجی با واسطه به سیلوی گندم میرسه قیمت نامشخص تکلیف هم نامعلوم
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۱۵:۵۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سلام علیکم ، لطفا باتوجه به به تورم واقعی قیمت گذاری کنید ،در قیمت گذاری تعداد اعضا کشاورزان را در جلسه قیمت گذاری ،شرکت کنند ،/دونفر از اعضا کمسیون مجلس در شورای قیمت گذاری حق رای داشته باشند / پرداخت وجه گندم به وزارت کشاورزی واگذار شود /
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سو مدیریت در این دولت بیداد می‌کنه
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۳:۵۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
متاسفانه نهاده دامی وسبوس اینقدرگران می باشدکه یکی ازاقوام مادیدم انباروطویله اش پرازگندم هست ! گفتم چرانفروختی گفت می به دامهام.چون سبوس گرانه....؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
کدوم پنج و نیم میلیون تن ؟ چرا از خودتون آمار درمیارید. تعداد قابل توجهی از کشاورزان سال گذشته کشت نکردن اصلا آیا جهاد کشاورزی کود تحویل کشاورز داد ؟ یک عده فقط روی آمارسازی تاکید دارن و به واقعیت‌ها توجهی ندارن آقا به جای این کارا مشکلات کشاورزا رو حل کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
وقتی در شهر دل گندم (آرد)را می‌خورند، و پوستش (سبوس)را به دو برابر قیمت به روستا یی می‌فروشند. منطقی است که گندم خوراک دام شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خدایا اینا چقدر هم پرو هستن!!!اخه وقتی دولت طلب کشاورز بدبخت رو مثل صدقه قسطی پرداخت میکنه چه لزومی داره به دلال نفروشه وقتی پولش نقد و یکجا میگیره.همین کشاورزان که محصولش به دولت فروختن اینا هم از روی ناچاری و نبود خریدار شخصی بوده.طرف اگه بزاره اول برج هفت در فصل کاشت هم بفروشه بازم خیلی بهتره از اینکه بفروشه به دولت.تازه الان دولت سه برابر قیمت خرید از کشاورز مجدد به خودشون میقروشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
چنین نیست. دولت پول کشاورزان را به موقع نمی دهد و پول خرید بیشتر را ندارد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
به دلیل سوابق بد دولت‌ها در خرید گندم کشاورزان اشتیاق و اعتمادی فروش گندم به دولت ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
احتکار محسوب کنید و مصادره کنید باید کشاورز بعد از برداشت با قیمت مصوب بفروشد نفر می گفت به یک کشاورز که تخم آفتاب گردان را الان نفروش تا ۵۰۰هزار تومان شود چه خبره مثل اینکه اینها هم یاد گرفتند خخخخخخ
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