باشگاه خبرنگاران جوان - ملیحه شاه‌وردی، داور بین‌المللی سپک تاکرا در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های قاره آسیا، به عنوان داور فینال رقابت‌های دبل بانوان و همچنین فینال تیم ایونت آقایان بین تیم‌های مالزی و تایلند و فینال رقابت‌های ۴ نفره آقایان بین تیم‌های اندونزی و ژاپن را قضاوت موفقی از خود به نمایش گذاشت و مورد تمجید حلیم کادر رئیس فدراسیون آسیایی سپک‌تاکرا قرار گرفت.



بدون تردید حضور یک داور زن ایرانی در داوری دیدار‌های فینال بازی‌های آسیایی، نشان‌دهنده تجربه و حضور بین‌المللی داوران ایرانی در رشته سپکتاکرا است. ملیحه شاه‌وردی با سابقه سال‌ها فعالیت در عرصه داوری سپکتاکرا، پیش از این نیز در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته و به عنوان داور بین‌المللی ایران در رویداد‌های مهم این رشته فعالیت داشته.