مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا گفت: برای حوزه پدافند غیرعامل در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هدف‌گذاری این است که بتوانیم امنیت کاملی را در نیروگاه‌ها تجربه کنیم و مشکلاتی را که احیاناً می‌تواند در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، اتفاق بیفتد، پیشگیری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی منسوجی، مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر اساساً حالت پراکنده دارند و متمرکز نیستند و از این جهت در حوزه پدافند غیرعامل اهمیت بسیار بالایی دارند؛ چرا که هرچقدر نیروگاه‌ها متمرکزتر باشند و تولید انرژی به شکل متمرکز انجام شود، اهداف راحت‌تری برای هدف قرار دادن خواهند بود.

او افزود: هرچقدر نیروگاه‌ها پراکنده‌تر باشند، امکان اثرگذاری بر آنها، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط غیرجنگی، بحران‌های طبیعی و موارد این‌چنینی، کمتر خواهد بود. بنابراین، هرچقدر بتوانیم شبکه خودمان را به سمت تولید پراکنده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر پیش ببریم، با توجه به اینکه امکان توسعه تولید پراکنده در سراسر کشور وجود دارد، می‌توانیم از این ظرفیت برای پایداری شبکه در شرایط بحران استفاده کنیم.

منسوجی ادامه داد: جنگ را تجربه کردیم و در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط، در حوزه برنامه‌ریزی نیز اقدامات خوبی در زمینه توسعه تجدیدپذیر‌ها انجام شده است؛ اما نکاتی که پس از جنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفت، احتمال خرابکاری‌هایی مانند خرابکاری سایبری بود که باعث شد بیشتر در حوزه امنیت سایبری نیروگاه‌ها وارد شویم و تلاش کنیم امنیت سایبری نیروگاه‌ها را افزایش دهیم.

مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا درباره هدف‌گذاری برای آینده توسعه تجدیدپذیرها، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: دولت تلاش دارد ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث کند و برنامه‌ریزی‌های ما نیز بر همین اساس است.

او افزود: برای حوزه پدافند غیرعامل در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هدف‌گذاری این است که بتوانیم امنیت کاملی را در نیروگاه‌ها تجربه کنیم و مشکلاتی را که احیاناً می‌تواند در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، اتفاق بیفتد، پیشگیری کنیم.

منسوجی تصریح کرد: نمونه‌هایی از این موارد را در جهان نیز داشته‌ایم و بحث‌هایی درباره اتفاقات سایبری در این حوزه مطرح شده است. هدف ما این است که در نیروگاه‌های خودمان با چنین مواردی مواجه نشویم و تا آنجا که می‌توانیم، پیش از نصب نیروگاه‌ها و قبل از اینکه نیروگاه‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند، بحث امنیت و موارد این‌چنینی را مورد توجه قرار دهیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، پدافند غیرعامل
خبرهای مرتبط
تجدیدپذیرها؛ حلقه جدید معماری امنیت انرژی ایران
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
در گفت‌ و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
۵۹۰ مگاوات فسخ قرارداد نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست؛ زیرساخت پایدار سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری و عبور از ناترازی انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر تورم را کنار بگذاریم نرخ امروز ارز با سال‌های ۹۷ و ۹۹ یکی است
واردات ۲۰ هزار تن گوشت از ابتدای سال/ مشکلی در تامین و عرضه گوشت به بازار نداریم
کاهش دما در نوار شمالی کشور
طوفان نوح هم بیایید سناریوی وزارت نیرو در مدیریت منابع آب عوض نمی شود
از نوسان بازار تا فصل گزارش‌ها؛ سهامداران به‌جای شایعات، عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
افزایش ۲۰ درصدی ذخایر کشور طی چند ماه گذشته
۲۶ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستاجر پرداخت شد
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد
۲۳۰ هزار تن کلزا برداشت شد
آخرین اخبار
اگر تورم را کنار بگذاریم نرخ امروز ارز با سال‌های ۹۷ و ۹۹ یکی است
برقراری پروازهای ایران و عراق از فردا یکشنبه
ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران
کاهش دما در نوار شمالی کشور
۲۶ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستاجر پرداخت شد
طوفان نوح هم بیایید سناریوی وزارت نیرو در مدیریت منابع آب عوض نمی شود
افزایش ۲۰ درصدی ذخایر کشور طی چند ماه گذشته
از نوسان بازار تا فصل گزارش‌ها؛ سهامداران به‌جای شایعات، عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند
تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر با تقویت دیپلماسی دریایی
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد
۲۳۰ هزار تن کلزا برداشت شد
انتقال فناوری در نوسازی ناوگان معدنی کشور کلید خورد
واردات ۲۰ هزار تن گوشت از ابتدای سال/ مشکلی در تامین و عرضه گوشت به بازار نداریم
تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
افزایش هزینه‌های لجستیکی در حوزه رنگ ورزین به ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار رسید
افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
افزایش تولیدات واحدهای صنعتی در کشور از طریق پرداخت وام بازسازی
پساب در مسیر جایگزینی آب صنایع
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تبادل دانش فنی در حوزه تست خودرو
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید
۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است
فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت مهرماه امسال به پایان می‌رسد
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵