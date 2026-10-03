باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی منسوجی، مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر اساساً حالت پراکنده دارند و متمرکز نیستند و از این جهت در حوزه پدافند غیرعامل اهمیت بسیار بالایی دارند؛ چرا که هرچقدر نیروگاه‌ها متمرکزتر باشند و تولید انرژی به شکل متمرکز انجام شود، اهداف راحت‌تری برای هدف قرار دادن خواهند بود.

او افزود: هرچقدر نیروگاه‌ها پراکنده‌تر باشند، امکان اثرگذاری بر آنها، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط غیرجنگی، بحران‌های طبیعی و موارد این‌چنینی، کمتر خواهد بود. بنابراین، هرچقدر بتوانیم شبکه خودمان را به سمت تولید پراکنده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر پیش ببریم، با توجه به اینکه امکان توسعه تولید پراکنده در سراسر کشور وجود دارد، می‌توانیم از این ظرفیت برای پایداری شبکه در شرایط بحران استفاده کنیم.

منسوجی ادامه داد: جنگ را تجربه کردیم و در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط، در حوزه برنامه‌ریزی نیز اقدامات خوبی در زمینه توسعه تجدیدپذیر‌ها انجام شده است؛ اما نکاتی که پس از جنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفت، احتمال خرابکاری‌هایی مانند خرابکاری سایبری بود که باعث شد بیشتر در حوزه امنیت سایبری نیروگاه‌ها وارد شویم و تلاش کنیم امنیت سایبری نیروگاه‌ها را افزایش دهیم.

مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ساتبا درباره هدف‌گذاری برای آینده توسعه تجدیدپذیرها، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: دولت تلاش دارد ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث کند و برنامه‌ریزی‌های ما نیز بر همین اساس است.

او افزود: برای حوزه پدافند غیرعامل در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هدف‌گذاری این است که بتوانیم امنیت کاملی را در نیروگاه‌ها تجربه کنیم و مشکلاتی را که احیاناً می‌تواند در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص نیروگاه‌های خورشیدی، اتفاق بیفتد، پیشگیری کنیم.

منسوجی تصریح کرد: نمونه‌هایی از این موارد را در جهان نیز داشته‌ایم و بحث‌هایی درباره اتفاقات سایبری در این حوزه مطرح شده است. هدف ما این است که در نیروگاه‌های خودمان با چنین مواردی مواجه نشویم و تا آنجا که می‌توانیم، پیش از نصب نیروگاه‌ها و قبل از اینکه نیروگاه‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند، بحث امنیت و موارد این‌چنینی را مورد توجه قرار دهیم.