باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی در دیدار با معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مسئولان استان، اظهار کرد: در بازدیدهای میدانی مشترک، وضعیت تعدادی از کارگاهها و واحدهای تولیدی استان از نزدیک بررسی و مشکلات آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: برخی واحدهای صنعتی از جمله تراکتورسازی، الماس غرب و چند واحد دیگر، به دلیل بروز مشکلات مختلف عملاً از چرخه تولید خارج شدهاند و نیروهای متخصص و کارگران آنها ناچار به استفاده از بیمه بیکاری شدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان ادامه داد: برای راهاندازی این واحدها سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام شده و توقف فعالیت آنها علاوه بر هدررفت سرمایههای انجامشده، تبعات اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری کارگران و خانهنشینی سرپرستان خانوار را به دنبال داشته است.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان، گفت: مستندات و گزارشهای لازم درباره وضعیت این واحدها در اختیار مسئولان قرار گرفته است و انتظار میرود با اتخاذ تدابیر فوری، زمینه رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها فراهم شود.
وی تاکید کرد: هدف نهایی باید بازگشت این واحدها به چرخه فعال اقتصادی و فراهم شدن زمینه اشتغال دوباره کارگران باشد تا نیروهای متخصص و سرپرستان خانوار بتوانند بار دیگر به محیط کار خود بازگردند.