باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان اظهار کرد: این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان، تسهیل تردد در روز‌های نخست سال تحصیلی، مدیریت مصرف سوخت و انرژی و تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش سفر‌های درون‌شهری در روز‌های ابتدایی سال تحصیلی استفاده از ناوگان عمومی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان به کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، مدیریت مصرف سوخت و روان‌تر شدن ترافیک معابر کمک کند.

شهردار شهرکرد اضافه کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن زمینه تردد آسان، ایمن و مقرون‌به‌صرفه شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است و اجرای این طرح نیز در همین راستا انجام می‌شود.

در همین راستا رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از آمادگی کامل ناوگان برای ارائه خدمات رایگان به شهروندان طی این پنج روز خبر داد.