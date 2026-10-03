۲ ورزشکار ایرانی با رای دادگاه عالی کره جنوبی از اتهامات تبرئه و در راه ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره از اتهامات وارده تبرئه شدند و در مسیر بازگشت به تهران هستند.

دو تن از ورزشکاران ایرانی، پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی، سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه شدند. این دو ورزشکار امروز، یازدهم مهرماه، سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

ورزشکاران دو و میدانی کشورمان سال گذشته در جریان رقابت های جهانی با اتهام فردی کره ای مبنی بر تعرض بازداشت شده بودند و با رای دادگاه علی کره جنوبی از اتهامات تبرئه شدند و به زودی به کشور باز می گردند.

در پایان روند قضایی دو ورزشکار ایرانی از اتهامات مطرح‌شده تبرئه شدند اما دو عضو دیگر تیم به چهار سال حبس محکوم شدند و این حکم نیز در مراحل قضایی کره جنوبی تأیید شد.