۲ ورزشکار ایرانی با رای دادگاه عالی کره جنوبی از اتهامات تبرئه و در راه ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جواندو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره از اتهامات وارده تبرئه شدند و در مسیر بازگشت به تهران هستند.

دو تن از ورزشکاران ایرانی، پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی، سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه شدند. این دو ورزشکار امروز، یازدهم مهرماه، سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

ورزشکاران دو و میدانی کشورمان سال گذشته در جریان رقابت های جهانی با اتهام فردی کره ای مبنی بر تعرض بازداشت شده بودند و با رای دادگاه علی کره جنوبی از اتهامات تبرئه شدند و به زودی به کشور باز می گردند.

در پایان روند قضایی دو ورزشکار ایرانی از اتهامات مطرح‌شده تبرئه شدند اما دو عضو دیگر تیم به چهار سال حبس محکوم شدند و این حکم نیز در مراحل قضایی کره جنوبی تأیید شد.

برچسب ها: فدراسیون دو و میدانی ، وزارت ورزش و جوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
شانزده ماه حبس
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
دو نفر دیگه هم ۴ سال دیگه تبرئه میشن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
تبرئه نشدن دوران محکومیت پشت سر گذاشتنت.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اگه گناهکار بودن یا بیگناه ۱۶ ماه حبس کشیدن ..دیگه چه تبرئه ای🤭🙄🤭🤭🤭
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
بریم فرودگاه استقبال شون🤭🤭🤭😃
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
باید قبل از سفر به هر کشوری
راجع به قوانین ان کشور و خطرات احتمالی اطلاعاتی کسب کنیم
اصولا در امریکای شمالی و اروپا
با پای خودشان میایند و بعد تهمت تجاوز
۰
۵
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