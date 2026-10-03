باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، هیجان در مسابقات [نام رشته]به اوج خود رسیده است. سه نماینده کشورمان پس از عملکرد در مراحل مقدماتی، اکنون در مرحله نیمهنهایی حضور دارند و با قطعی کردن مدال برنز، هدف اصلی آنها رسیدن به فینال و ایستادن بر سکوی قهرمانی است.
برنامه مبارزات حساس ایران در مرحله نیمهنهایی به شرح زیر است:
۱. مهدی حاجیموسایی (وزن ۶۸- کیلوگرم مردان):
او در ساعت ۰۹:۲۸ به مصاف زید عبدالکریم از اردن خواهد رفت. پیروزی در این دیدار، مسیر رسیدن به فینال را برای مهدی هموار میکند.
۲. فاطمه احمدی (وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان):
فاطمه در ساعت ۱۰:۱۰ با چالش دابین سانگ از کره جنوبی روبهرو میشود. او امیدوار است با غلبه بر نماینده کره جنوبی، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.
۳. آرین سلیمی (وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان):
آرین نیز در ساعت ۱۰:۲۴ به میدان میرود تا در برابر محمد علادربی از اردن، برای رسیدن به فینال مبارزه کند.
کاروان ایران در این رقابتها با امیدواری فراوان در پی کسب مدالهای ارزشمند است و هواداران انتظار دارند این سه قهرمان، در روز بزرگ، پرچم ایران را در فینال به اهتزاز درآورند.