باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، هیجان در مسابقات [نام رشته]به اوج خود رسیده است. سه نماینده کشورمان پس از عملکرد در مراحل مقدماتی، اکنون در مرحله نیمه‌نهایی حضور دارند و با قطعی کردن مدال برنز، هدف اصلی آنها رسیدن به فینال و ایستادن بر سکوی قهرمانی است.

برنامه مبارزات حساس ایران در مرحله نیمه‌نهایی به شرح زیر است:

۱. مهدی حاجی‌موسایی (وزن ۶۸- کیلوگرم مردان):

او در ساعت ۰۹:۲۸ به مصاف زید عبدالکریم از اردن خواهد رفت. پیروزی در این دیدار، مسیر رسیدن به فینال را برای مهدی هموار می‌کند.

۲. فاطمه احمدی (وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان):

فاطمه در ساعت ۱۰:۱۰ با چالش دابین سانگ از کره جنوبی رو‌به‌رو می‌شود. او امیدوار است با غلبه بر نماینده کره جنوبی، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.

۳. آرین سلیمی (وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان):

آرین نیز در ساعت ۱۰:۲۴ به میدان می‌رود تا در برابر محمد علادربی از اردن، برای رسیدن به فینال مبارزه کند.

کاروان ایران در این رقابت‌ها با امیدواری فراوان در پی کسب مدال‌های ارزشمند است و هواداران انتظار دارند این سه قهرمان، در روز بزرگ، پرچم ایران را در فینال به اهتزاز درآورند.