باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا قائدی در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: امروز با دانشگاه پساجنگ مواجه هستیم و کارکرد چنین دانشگاهی باید متفاوت باشد؛ به همین دلیل دانشگاه باید مسائل و نیازهای واقعی جامعه و کشور را احصا کرده و برای حل آنها نقشآفرینی کند.
او افزود: در سفر اخیر دکتر رنجبر به استان فارس، پیش از حضور ایشان در لامرد، جلسهای با تعدادی از مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران صنایع در عسلویه برگزار شد و روز بعد نیز در لامرد با شرکتهای بزرگی از جمله مجموعه آلومینیوم و شرکت گاز پارسیان که از تولیدکنندگان بزرگ گاز کشور است، نشستهایی برگزار شد.
قائدی ادامه داد: در این نشستها مقرر شد تیمی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس برای بررسی نیازهای صنایع و ایجاد ارتباط نزدیکتر با آنها اعزام شود و خوشبختانه امروز ارتباط بسیار خوبی میان دانشگاه، جامعه و صنعت در حال شکلگیری است.
ورود دانشگاه آزاد اسلامی فارس به حوزه انرژی خورشیدی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس همچنین با اشاره به مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تولید برق و انرژی خورشیدی گفت: با توجه به مأموریتی که رئیسجمهور در زمینه تولید برق و توسعه انرژی خورشیدی به دانشگاه آزاد اسلامی محول کرده است، دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس نیز پیگیریهای لازم را در این حوزه انجام میدهد.
او افزود: قرارگاه جهادی نیز در دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس و کشور شکل گرفته است تا دانشگاه بتواند متناسب با شرایط موجود کشور، در حوزههای مورد نیاز نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
لامرد؛ نماد توجه دانشگاه به خانواده شهدا و ایثارگران
قائدی با اشاره به سفر اخیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به لامرد گفت: آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه سما لامرد با حضور دکتر رنجبر انجام شد و این حضور با توجه به شهادت دانشآموز شهید «ایلیا خاتمی» و همچنین حضور تعدادی از جانبازان در این مدرسه، اهمیت ویژهای داشت.
او خاطرنشان کرد: در جریان حملات اخیر، بیش از ۲۱ نفر در لامرد به شهادت رسیدند و بیش از ۱۷۰ نفر نیز جانباز شدند که تعدادی از شهدا و جانبازان از دانشآموزان و دانشجویان بودند. بر همین اساس، دکتر رنجبر در لامرد حضور یافت و ضمن دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برنامههایی برای حمایت از مدرسه سما و جامعه دانشگاهی این منطقه اجرا شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از حضور معاونان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در این برنامهها قدردانی کرد و گفت: دیدار با خانوادههای شهدا و برنامههای حمایتی از مدرسه سما، از جمله اقدامات ارزشمندی بود که در این سفر انجام شد.
تحصیل ۹۳ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی فارس
قائدی با ارائه گزارشی از ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس گفت: دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس دارای ۳۵ واحد و مرکز دانشگاهی در ۳۵ شهر است و حدود ۹۳ هزار دانشجو در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری در این مجموعه تحصیل میکنند.
او افزود: بیش از ۸۰ مدرسه سما نیز در استان فارس فعال است و حدود ۱۲ هزار دانشآموز در این مدارس تحصیل میکنند. در مجموع، دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز و دانشجو خدمات آموزشی ارائه میدهد.
قائدی ادامه داد: یکهزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی و یکهزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در خدمت دانشجویان هستند و در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز حدود ۳۱ هزار دانشجو در رشتههای مختلف و در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در حوزههای پزشکی و غیرپزشکی تحصیل میکنند.
رتبه سوم دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در تعداد مجلات علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس دارای ۲۲ فصلنامه علمی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم است و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از نظر تعداد مجلات علمی در رتبه سوم قرار دارد.
او همچنین از فعالیت بیش از ۱۰۰ هسته فناور، واحد فناور و شرکت دانشبنیان در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و استان فارس خبر داد و گفت: این مجموعهها روزبهروز ارتباط خود را با صنعت افزایش میدهند.
قائدی با اشاره به فعالیت سه مرکز تحقیقات شاخص کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز افزود: امسال حدود ۳۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی، تحقیقاتی و فناورانه با صنایع و مجموعههای مختلف منعقد شده است که نشاندهنده توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت است.
او همچنین از راهاندازی آزمایشگاه مرکزی در حوزه علوم زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز خبر داد و گفت: این آزمایشگاه میتواند ظرفیت ارزشمندی برای فعالیتهای پژوهشی در سطح استان ایجاد کند.
توسعه همکاری دانشگاه با صنایع دفاعی و صنعتی
قائدی با اشاره به فعالیت استادان دانشگاه در حوزههای مختلف گفت: قراردادهای فناورانه در حوزههای صنایع دفاعی، نظامی و پدافند غیرعامل از جمله زمینههایی است که استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در آن فعالیت میکنند.
او افزود: یکی از اهداف اصلی ما کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت و تبدیل این دو مجموعه از دو جزیره جداگانه به مجموعههایی با ارتباط مستمر و هدفمند است.
توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از توسعه رشتههای دانشگاهی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۱ رشته در مقطع دکتری و ۱۴ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس اضافه شد.
قائدی افزود: توسعه این رشتهها به عدالت آموزشی کمک میکند و موجب میشود دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، کمتر نیازمند عزیمت به سایر استانها باشند.
تسهیل امور دانشجویان با طرح «حامی»
او با اشاره به فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان و طرح «حامی» گفت: این طرح به عنوان رابط میان دانشجویان و دانشگاه، بسیاری از درخواستها و مسائل دانشجویان را به صورت غیرحضوری و برخط پیگیری میکند.
قائدی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار درخواست دانشجویی به صورت غیرحضوری و آنلاین ثبت شده و بسیاری از این درخواستها حتی خارج از ساعات اداری در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ داده شده است.
درخشش دانشجویان فارس در مسابقات بینالمللی اختراعات
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس همچنین به موفقیت دانشجویان و استادان این دانشگاه در مسابقات علمی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در رشتههای مختلف از جمله مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر و شیمی موفقیتهای ارزشمندی کسب کردهاند.
او از عرفان رضایی، دانشجوی مهندسی پزشکی، درسا بنیهاشمی، دانشجوی مهندسی پزشکی، امیرعباس مقیمی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و جمعی دیگر از دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به عنوان برخی از موفقیتهای این حوزه نام برد و این دستاوردها را به جامعه دانشگاهی استان تبریک گفت.
قائدی همچنین با اشاره به فعالیت انجمنهای علمی دانشگاه اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۷۰۰ فعالیت تخصصی شامل وبینار، کارگاه تخصصی، بازدیدهای علمی و تولید پادکستهای علمی با هدایت اعضای هیئت علمی در انجمنهای علمی انجام شده است.
برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی
او از برگزاری چند همایش علمی در آینده خبر داد و گفت: همایش دیپلماسی شهری با مشارکت شهرداری شیراز در سال آینده برگزار خواهد شد و همایش ملی «مؤلفههای قدرت و اقتدار ملی در تحقق تمدن نوین اسلامی» نیز با مشارکت بسیج اساتید و دانشگاههای استان برگزار میشود.
قائدی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی یادمان شهدا در واحد لامرد خبر داد و گفت: با توجه به حوادث رخداده در این منطقه و شهادت دانشآموزان و دانشجویان، مقرر شده است این همایش با مسئولیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در لامرد برگزار شود.
فعالیتهای فرهنگی و حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به فعالیتهای فرهنگی دانشگاه گفت: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی دانشجویی یکی از برنامههای مهم دانشگاه آزاد اسلامی است و در استان فارس نیز این برنامه با جدیت دنبال میشود.
او افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در حوزه حمایت از خانوادههای شهدا و ایثارگران نیز اقدامات مختلفی انجام داده است و حدود پنج هزار دانشجوی این دانشگاه از خانوادههای شهدا و ایثارگران هستند.
قائدی با اشاره به شهدای جامعه دانشگاهی استان فارس گفت: ۳۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیدند و دو استاد و یک دانشآموز نیز از دیگر شهدای مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هستند.
توسعه مدارس سما در استان فارس
او با اشاره به توسعه مدارس سما اظهار کرد: امسال ۱۰ مدرسه جدید به مجموعه مدارس سما در شهرهای مختلف استان فارس اضافه شده و در توسعه مدارس، توجه ویژهای به هنرستانها و رشتههای مهارتی مورد نیاز کشور داریم.
قائدی در پایان با قدردانی از مجموعه مدیران، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اصحاب رسانه، بر تداوم ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و مجموعههای اجرایی استان تأکید کرد.