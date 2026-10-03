باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور روسیه در نشست عمومی بیست و سومین مجمع سالانه باشگاه گفتوگوی بینالمللی والدای با بیان این که امیدواریم تنگه هرمز باز و تحریمها علیه تهران برداشته شود، اظهار داشت: اگر تمام مسائل قانونی را کنار بگذاریم، من فکر میکنم ترور علی لاریجانی یک اشتباه بسیار بزرگ بود.
دکتر لاریجانی انسان بسیار مثبتی بود و آماده بود تا برای حل مسائل، بر اساس منافع ملی ایران به یک راهکار دوجانبه برسد. این کار اشتباه بود، چون چنین فردی برای امروز موردنیاز بود تا به راه حلهایی بپردازد که میتوانستند صلح را به خلیج فارس برگردانند.
پوتین همچنین به تمجید از ملت ایران پرداخت و تصریح کرد: تمام دنیا وقایع جاری را بهدقت دنبال میکند و شجاعت، دلاوری و تابآوری ملت ایران و همچنین برخورداری از ذخیرهای غنی از استعدادهای برجسته را که شامل افرادی آماده فداکاری در راه مردم خود هستند، تحسین میکند.
شهید لاریجانی؛ رجل سیاسی تراز جمهوری اسلامی
شهید علی لاریجانی احتمالا یکی از معدود نمونههای تراز رجل سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است؛ شگفت آن که صلاحیت او اتفاقا از سوی نهادی که وظیفه تطبیق افراد با تعریف رجل سیاسی را دارد، احراز نشد. اما همین بی انصافیها هم موجب نشد تا او حتی یک کلمه علیه نظام گله کند. در واقع او حتی به رغم این جفا که (مورد ملامت رهبر شهید نیز قرار گرفت) همیشه به دفاع بیلکنت از نظام میپرداخت و هیچوقت در تلههای جناحی و سیاسی نیفتاد.
علاوه بر این سابقه مدیریتی در سطوح مختلف در بعد پیشینه سیاسی، ذوب بودن در اندیشه شهید مطهری به عنوان پیشینه فکری و ویژگیهای شخصیتی خاصی که داشت، او را به بهترین گزینه برای دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور در برهه سخت و دشوار جنگ تبدیل کرده بود؛ انتخابی که از نگاه مدیریتی دوراندیش رهبرشهید هم دور نماند. اما آن چه پوتین را بر آن داشته تا با این تعاریف به جای خالی شهید لاریجانی اشاره کند، چه بود؟
فهم عمیق از ابعاد امنیت
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به فهم دقیق شهید لاریجانی از مسئله امنیت بپردازیم. شهید لاریجانی به خوبی میدانست که امنیت امری جامع الاطراف و چندبعدی است. او علاوه بر پیگیری مسائل امنیتی و نظامی کشور به شکل شایسته، درک درستی از جامعه و نیازهای روز آن داشت و میدانست که یکی از ستونهای امنیت امر اجتماعی است و به هیچ وجه نباید آرامش اجتماعی را مخدوش کرد. موضوعی که در مصوبه شعام درباره عدم اجرای طرح حجاب و عفاف هم خود را نشان داد.
او در جایگاه دبیری شعام به شدت تلاش کرد تا وحدت ملی را تقویت کند و شکافهای اجتماعی را با توجه به شناختی که از پیچیدگیهای جامعه ایران داشت، پر کند. علاوه بر این، لاریجانی فردی دارای قدرت خطابه بود و با توجه به سالها مطالعه فلسفه، توانایی خاصی در اقناع سازی و انتقال توانایی درک مسائل به مخاطبش داشت.
همچنین سالها ریاست بر سازمان صداوسیما از او مدیری توانا در مواجهه با ابزارهای رسانهای ساخته بود و از این سکو برای اعمال جنگ روانی علیه دشمن و تبیین مسائل برای دوستان استفاده میکرد. علاوه بر این، او اقتصاد و رفاه اجتماعی را هم به عنوان اضلاع موثر دیگر در امنیت کشور میدانست.
برای همین هم بود که او در اوج سختترین روزهای جنگ به همراه شهید سیدکمال خرازی، برنامهریزی مدونی برای پایان سریع جنگ و طرح صلح داشتند تا بدین وسیله از افزایش تبعات جنگ بر معیشت مردم جلوگیری کنند و یکی از دلایلی که اسرائیلیها برنامه ترور آنها را به شدت دنبال کردند و به نتیجه رساندند، دقیقا حذف چهرههای صلحطلب و دارای توانایی تعامل بینالمللی بود.
نکات مستتر در اشارات پوتین
اما مهمترین نکته درباره سخنان پوتین توجه به این مسئله است که فردی در جایگاه او حرف هایش را مبتنی بر گزارشهای متعدد اطلاعاتی میزند و زمانی که از حذف لاریجانی به عنوان یک اشتباه بسیار بزرگ یاد میکند، قطعا به اشتباه بزرگ محاسباتی آمریکاییها برمیگردد که اکنون با توجه به تشدید آثار جنگ با ایران به شدت تحت فشار قرار دارند. در واقع آمریکاییها در آن زمان این تصور را داشتند که میتوانند با حملاتشان، حکومت را ساقط کنند و اساسا نیازی به رایزنی با چهرهای عقلانی و فراجناحی مثل لاریجانی در داخل نظام ندارند.
دومین نکته مستتر در صحبتهای پوتین، اشاره به سیر سختتر شدن مواضع ایران در مواجهه با طرف آمریکایی است. او در بخشی گفت که پس از زیادهخواهی آمریکا در مذاکرات قبل از وقوع جنگ برای گرفتن اورانیومهای ایران، موضع ایران که از سوی شهید لاریجانی به پوتین ارائه شد، سخت تر هم شد. در واقع برخلاف آن چه ترامپ میگوید و برخی جناحهای سیاسی هم در داخل آن را برجسته میکنند، ایران در هیچ مقطعی نه تنها از منافع خود عقب نشینی نکرده بلکه همواره دربرابر زیاده خواهی طرف مقابل هم ایستادگی کرده است.
منبع: روزنامه خراسان