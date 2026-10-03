باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال ۲۳۰ هزار و ۳۴۹ سفر انجام گرفته و یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۵۶ مسافر نیز در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده اند.

وی افزود:بر اساس آمار اعلام‌شده، در این مدت ۲۵ هزار و ۵۷۵ سفر با اتوبوس بوده و ۱۹۰ هزار و ۶۶۵ مسافر جابه‌جا شدند.



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با بیان اینکه ۳۷ هزار و ۴۶۱ سفر طی مدت مذکور با مینی‌بوس انجام شده است ، خاطرنشان کرد: ۵۷۸ هزار و ۳۲۲ مسافر نیز با مینی بوس جابه‌جا شدند.

وی یادآورشد:در بخش سواری نیز ۱۶۵ هزار و ۹۰۸ سفر به ثبت رسید و ۴۸۳ هزار و ۶۴ مسافرنیز توسط این ناوگان جابه‌جا شدند.

‌منبع: روابط عمومی