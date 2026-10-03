باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدرضا محمدیان با اشاره به پیشبینی بارش در شهرکرد اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی جلسات مدیریت بحران برگزار و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از بارندگی در سطح شهر اتخاذ شده است.
وی افزود: اکیپهای خدماتی و ستادی شهرداری در حالت آمادهباش قرار دارند و ماشینآلات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز برای مدیریت شرایط احتمالی بارندگی و آبگرفتگی آماده شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد ادامه داد: در راستای پیشگیری از آبگرفتگی معابر، لایروبی مسیلها و مسیرهای هدایت آب انجام شده و بازبینی نهایی مسیلها و نقاط حساس نیز در حال انجام است تا در صورت وقوع بارندگی جریان آب با کمترین مشکل هدایت شود.
محمدیان با اشاره به نقش نخالههای ساختمانی و پسماند در انسداد مسیرهای عبور آب گفت: یکی از عوامل ایجاد انسداد در کانالها و مسیلها، ریختن نخاله و زباله در مسیرهای عبور آب است که میتواند در زمان بارندگی موجب اختلال در جریان آب و ایجاد آبگرفتگی شود.
وی از شهروندان خواست از ریختن هرگونه زباله، نخاله ساختمانی و ضایعات در مسیلها، کانالها و مسیرهای عبور آب خودداری کنند و افزود: شهروندان در صورت مشاهده مواردی از این دست میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد تأکید کرد: همراهی شهروندان و رعایت نکات ایمنی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از آبگرفتگی و مدیریت بهتر شرایط ناشی از بارندگی داشته باشد.