باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک فعال غیرمجاز ارزی در محدوده سبزه‌میدان خبر داد و گفت: این فرد با پوشش خرید و فروش تلفن همراه، در دفتر فاقد مجوز خود اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کرد که در بازرسی از محل، بیش از ۵۵ هزار واحد ارز به ارزش ۱۳ میلیارد تومان کشف شد.

شناسایی فعال غیرمجاز ارزی در پوشش خرید و فروش تلفن همراه

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش‌دستانه پلیس در راستای مبارزه با اخلالگران بازار ارز، مشخص شد فردی در دفتر خود در یک پاساژ واقع در محدوده سبزه‌میدان، تحت پوشش خرید و فروش تلفن همراه اقدام به فعالیت غیرمجاز ارزی می‌کند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، ضمن شناسایی محل فعالیت این فرد، عملیات دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

کشف ۵۵ هزار و ۸۱۰ واحد ارز در دفتر فاقد مجوز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران این پلیس در جریان عملیات، فرد فعال غیرمجاز ارزی را که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کرد، دستگیر کردند.

سردار افشاری اظهار کرد: در بازرسی از دفتر کار متهم مشخص شد این محل فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بوده است و مأموران در ادامه بازرسی، ۵۵ هزار و ۸۱۰ واحد انواع ارز به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد تومان به همراه تعداد زیادی اسناد، مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت غیرمجاز ارزی کشف کردند.

این مقام انتظامی در پایان گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه اسناد و مدارک کشف‌شده برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.