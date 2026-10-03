باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور رهبر شهید انقلاب در دهه ۶۰ مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از تشرف رهبر معظم انقلاب به حرم مطهر رضوی و حضور در آیین غبار روبی از مضجع امام رضا (ع) در دهه ۶۰ منتشر شده است.

مطالب مرتبط
تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
young journalists club

همسایه‌های رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
young journalists club

گزیده تصاویری از تشرفات رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر رضوی + فیلم

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
young journalists club

حال و هوای بدرقه رهبر شهید انقلاب در جوار مضجع شریف قمر منیر بنی هاشم علیه‌السلام + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم
۱۸۲

 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم
۵

از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha