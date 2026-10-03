تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0634\u0631\u0641 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u063a\u0628\u0627\u0631 \u0631\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0636\u062c\u0639 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u06f6\u06f0 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n