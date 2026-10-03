باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست مازندران طی بازه زمانی ۴ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با اجرای گشتها و پایشهای مستمر در سطح شهرستانها و مناطق تحت مدیریت، با متخلفان حوزه حیاتوحش برخورد کرد.
او، در تشریح این اقدامات، افزود: در این بازه زمانی، برخی از عملیاتهای ما با تعقیب و گریز میدانی و شناسایی متخلفان حرفهای همراه بود که نشان از تصمیم جدی متخلفان برای ادامه فعالیت غیرقانونی و عزم راسخ مأموران ما برای مقابله با آنان دارد.
زارع در مورد یکی از مهمترین عملیاتهای این هفته در شهرستان چالوس، گفت: نیروی یگان حفاظت اداره محیط زیست چالوس که به منظور حفظ و حراست از حیات وحش منطقه حفاظتشده البرز مرکزی در پست جنگلی ورکالا (مسر) در حال گشت و کنترل بود، پس از مشاهده و شناسایی یکی از متخلفان حرفهای منطقه، وی را تعقیب کرد و در اقدامی آگاهانه و غافلگیرکننده، با شجاعت مثالزدنی، موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح گلولهزنی ۲۷۰ دوربیندار و تعدادی تیر فشنگ گلولهزنی شد. همچنین در سرچشمه رودخانه سردآبرود نیز یک دستگاه ماهیگیری از نوع لانسر جهت جلوگیری از تخریب زیستبوم و صید غیرمجاز کشف و ضبط گردید.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در مورد عملیات در شهرستان آمل، افزود: در حوزه استحفاظی این شهرستان، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف لاشه یک رأس کل وحشی و تاکسیدرمی یک رأس قوچ وحشی شدند و یک شکارچی حرفهای را دستگیر کرده و پرونده وی را به مراجع قضایی تحویل دادند. همچنین در منطقه جنگلی دشتسر، یک قبضه سلاح شکاری مجاز و دو تیر فشنگ چهارپاره کشف و ضبط و یک شکارچی غیرمجاز دستگیر شد.
او در رابطه با اقدامات در بهشهر و تالاب میانکاله، گفت: در منطقه میان قلعه، طی عملیات تعقیب و گریز دو گروه از صیادان پرندگان شکاری، یک بهله دلیجه، یک قطعه کبوتر و یک دستگاه شبچه به همراه سایر ادوات صید کشف و ضبط شد که در پایان مأموریت، پرندگان کشفشده در پناهگاه حیات وحش میانکاله رهاسازی گردیدند. در عملیاتی دیگر نیز یک چاله بازگیری به همراه سایر ادوات صید در همین منطقه کشف و تخریب شد.
زارع در مورد عملیاتهای شهرستان فریدونکنار، افزود: مأموران یگان اجرایی در دو عملیات مجزا، یک قبضه سلاح شکاری پنجتیر به همراه بال پرندگان شکارشده شامل چنگر، اردک اردهای و خوتکا، دو عدد اسپیکر و تعدادی فشنگ شکاری را از متخلفان حوزه استحفاظی کشف و ضبط کردند.
او همچنین به سایر شهرستانها اشاره کرد و گفت: در جویبار، طی گشت و نظارت شبانه در آببندانهای حوزه استحفاظی، دو قبضه سلاح شکاری دولول مجاز و لاشه یک قطعه چنگر از متخلفان غیرمجاز کشف و ضبط شد. در بابل، گشت شبانه محیطبانی بندپی در مناطق جنگلی به ضبط یک قبضه سلاح دولول مجاز منجر شد. در کلاردشت نیز یک قبضه سلاح ساچمهزنی تکلول بدون مجوز (قاچاق) در منطقه شکارگاهی لتکمر توسط نمایندگی یگان حفاظت کشف و ضبط گردید.