باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، هفت ایستگاه شامل ۲۵ آبان، انقلاب، بهارستان غربی، پروین، خرازی، دانشگاه صنعتی و کاوه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند.
همچنین شاخص کیفیت هوا در هفت ایستگاه احمدآباد، رودکی، رهنان، زینبیه، فرشادی، فیض و ولدان در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
در همین حال، ایستگاههای پارک زمزم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سپاهانشهر، کردآباد و میرزا طاهر وضعیت قابل قبول را نشان میدهند.
بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه پایش کیفیت هوای کشور، در میان شهرستانهای استان اصفهان شاهینشهر نیز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.
همچنین هوای خمینیشهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
در مقابل شاخص کیفیت هوا در مبارکه و قهاب در محدوده قابل قبول قرار دارد.
بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، وضعیت صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس و ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم تعریف میشود.