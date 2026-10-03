 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۰ خیر به مجموع خیرین مدرسه ساز استان اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه شهیدان رئیسی شهرکرد اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۱۰ خیر به مجموع خیرین مدرسه ساز استان اضافه شد و کمک‌های این خیرین برای آغاز سال تحصیلی جدید ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این میزان کمک خیری  نسبت به سال گذشته ۱۰۰ افزایش یافته است.

خیر مدرسه ساز فرهاد شجاعی از استان تهران برای سال تحصیلی جدید نزدیک به یک میلیارد تومان برای تجهیز وسایل کمک آموزشی و بازسازی و بهسازی مدرسه دخترانه شهیدان رئیسی مشارکت کرده است.

شجاعی افزود: پارسال نیز دو مدرسه را در منطقه بازفت چهارمحال و بختیاری بازسازی و بهسازی کرده است

برچسب ها: مدرسه ، خیرین
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