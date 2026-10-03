مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد از پلمپ ۴ واحد صنفی دارای مشکل سدمعبر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - باقر مومنی بیان اینکه نظارت بر ساخت و ساز‌ها عامل اصلی جلوگیری از تخلفات ساختمانی است، گفت: در شهریورماه امسال ۳۲۸ مورد اخطاریه شامل ۲۴۵ مورد اخطاریه تخلفات ساختمانی و ۸۳ مورد اخطاریه سدمعبر صادر شد.

وی افزود: در این بازه زمانی ۸۲ تابلوی غیرمجاز و ۲ شیروانی غیرمجاز از سطح شهر جمع آوری شده است.

مومنی اضافه کرد: همچنین واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اقدام به پلمب ۴ واحد صنفی دارای مشکل سدمعبر نموده است.

مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد ادامه داد: در این مدت، ۲۴۵ مورد اخطاریه ماده ۱۰۰ صادر شد که ۱۲ رای کمیسیون به اجرا درآمد.

وی همچنین از جمع آوری ۳ خودروی فرسوده در سطح شهر خبر داد و گفت: ۴ خودروی متخلف هم توقیف شد تا از سدمعبر خیابان‌ها و پیاده رو‌ها جلوگیری شده و عبور و مرور شهروندان تسهیل گردد.

مومنی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۳۱ مجوز خاکبرداری و گودبرداری صادر شد تا به درخواست‌های قانونی متقاضیان پاسخ داده شده و از بروز گودبرداری‌های غیرمجاز و بی ضابطه جلوگیری گردد.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند ساخت و ساز‌های غیرمجاز و یا سدمعبر را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.