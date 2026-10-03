باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حبیب شریف رئیس بنیاد نخبگان در نشست خبری از اجرای طرح‌های متنوع بنیاد ملی نخبگان با محوریت حمایت از نخبگان، توانمندسازی استعداد‌های برتر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی آنان برای حل مسائل اولویت‌دار کشور خبر داد.

او با تشریح مهم‌ترین طرح‌های فعال بنیاد ملی نخبگان، گفت: این طرح‌ها با هدف حمایت از استعداد‌های برتر و نخبگان، تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی، توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان و همچنین استفاده از ظرفیت تخصصی نخبگان برای پاسخگویی به مسائل واقعی کشور و استان‌ها در حال اجراست.

شریف با اشاره به «طرح شتاب؛ اولویت‌محور استانی» اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، سرآمدان، اعضای هیئت‌علمی و متخصصان برای شناسایی و حل مسائل مهم و اولویت‌دار استان‌ها اجرا می‌شود.

او افزود: در چارچوب این طرح، هر بنیاد نخبگان استانی با تعامل با استانداری و دستگاه‌های اجرایی، یک مسئله اساسی و اولویت‌دار استان را انتخاب کرده و با تشکیل تیم نخبگانی، زمینه ارائه راهکار‌های علمی و عملیاتی برای حل آن را فراهم می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان از طرح‌های نخبگانی منتخب در قالب «طرح شتاب» تا سقف سه میلیارد تومان حمایت مالی خواهد کرد. کیفیت و اثربخشی راهکار، بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگان، قابلیت اجرا و امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از نتایج، از جمله معیار‌های ارزیابی این طرح‌هاست.

او، هدف اصلی «طرح شتاب» را پیوند دادن ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان با مسائل واقعی و اولویت‌دار استان‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم فعالیت نخبگانی به راهکار‌هایی قابل استفاده، اجرایی و اثرگذار برای حل مسائل کشور تبدیل شود. استان‌ها باید طرح‌های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.

اجرای طرح شهید صیاد شیرازی برای خدمت نظام وظیفه تخصصی

شریف در ادامه به «طرح شهید صیاد شیرازی (خدمت نظام وظیفه تخصصی)» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی داخل و خارج از کشور و فراهم کردن امکان انجام خدمت نظام وظیفه در قالب پروژه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی کشور اجرا می‌شود.

به گفته او، این طرح با رویکرد استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه نخبگان و استعداد‌های برتر، امکان گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در دستگاه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند و مهلت ثبت درخواست این طرح از یکم تا بیستم مهرماه است.

حمایت از دانشجویان دکتری در قالب طرح‌های آموزش‌یار و پژوهش‌یار

شریف همچنین از اجرای طرح‌های «آموزش‌یار» و «پژوهش‌یار» برای حمایت از دانشجویان مستعد دوره دکتری تخصصی خبر داد و اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان با هدف حمایت از تحصیل و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان مستعد تمام‌وقت دوره دکتری تخصصی، این دو طرح را اجرا می‌کند.

او افزود: دانشجویان سال‌های اول و دوم دوره دکتری تخصصی در قالب «طرح آموزش‌یار» و دانشجویان سال‌های سوم و چهارم این دوره در قالب «طرح پژوهش‌یار» از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند.

به گفته رئیس بنیاد نخبگان، برگزیدگان این طرح‌ها علاوه بر دریافت حمایت مالی ماهیانه، از تسهیلات توانمندساز در دوره مشمولیت نیز برخوردار خواهند شد. مهلت ثبت‌نام این طرح‌ها نیز از یکم تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

شریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «طرح شهید وزوایی» گفت: این طرح با هدف توانمندسازی، مهارت‌افزایی و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی حداکثری استعداد‌های فردی و گروهی دانشجویان صاحب استعداد‌های برتر اجرا می‌شود و تسهیلات متنوعی در اختیار مشمولان قرار می‌دهد.

او ادامه داد: دانشجویان واجد شرایط می‌توانند در طول سال تحصیلی از تسهیلات و حمایت‌های این طرح برای ارتقای توانمندی‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و مهارتی خود استفاده کنند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس خاطرنشان کرد: دانشجویان واجد شرایط، به استثنای دانشجویان نوورودی که در مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سال اول مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، دکتری حرفه‌ای یا دکتری تخصصی مشغول به تحصیل خواهند شد، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد (سامانه سینا) ثبت کنند.

به گفته شریف، مهلت ثبت‌نام در طرح شهید وزوایی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است.

او در پایان تأکید کرد: مجموعه این طرح‌ها با رویکرد حمایت هدفمند از سرمایه انسانی نخبه و مستعد کشور، تقویت مسیر رشد علمی و حرفه‌ای آنان و ایجاد زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثر نخبگان در حل مسائل کشور طراحی و اجرا می‌شود.