نخستین رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه به‌عنوان گام نخست از سلسله رویداد‌های استانی سکوی چندرسانه‌ای ایران‌صدا کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه به‌عنوان گام نخست از سلسله رویداد‌های استانی سکوی چندرسانه‌ای ایران‌صدا کلید خورد. این رویداد ملی با هدف شناسایی، جذب و پرورش استعداد‌های برتر حوزه صدا همگام با برپایی نمایشگاه گردشگری استان یزد آغاز شده است. این برنامه که از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه در یزد اجرایی شده نخستین مرحله از برنامه جامع ایران‌صدا برای شناسایی ظرفیت‌های هنری در سراسر کشور است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این رویداد پس از برگزاری در استان یزد، در سایر استان‌های کشور نیز به‌صورت دوره‌ای و متوالی برگزار خواهد شد تا شبکه هنرمندان صداپایه در تمامی نقاط ایران شناسایی و ساماندهی شوند.

بر این اساس تمامی شهروندان مستعد، هنرمندان و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه‌های تخصصی صدا می‌توانند در این رویداد مشارکت نمایند. بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای پذیرش و ارزیابی استعداد‌ها شامل چهار حوزه اصلی است:

* گویندگی رادیویی

* بازیگری نمایشی رادیویی

* دوبله

* تولید پادکست

متقاضیان و علاقه‌مندان به حضور در این فراخوان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و انجام فرایند ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی و اپلیکیشن ایران‌صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه نمایند.

ایران‌صدا به‌عنوان سکوی چندرسانه‌ای و آرشیو صوتی کشور برگزاری این سلسله‌رویداد‌ها را گامی نوین در جهت کشف، هدایت و پرورش استعداد‌های هنری در تمامی استان‌ها و گسترش عدالت فرهنگی در حوزه رسانه‌های شنیدنی ارزیابی کرده است.

منبع: ایران‌صدا

برچسب ها: گویندگی ، ایران صدا
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