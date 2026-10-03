باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی حاجی‌موسایی، نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم مردان، در یک دیدار پرفراز و نشیب، موفق شد راهی فینال مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شود. حاجی‌موسایی که در دور نخست با شکست از چنگ یوفان چینی روبرو شده بود، در مسابقه نیمه‌نهایی مقابل عبدالکریم زیاد از اردن، ایستادگی کرد.

این مبارزه به راند سوم کشیده شد؛ حاجی‌موسایی پس از برتری ۸-۵ در راند اول و باخت ناامیدکننده ۶-۴ در راند دوم، در راند پایانی با اقتدار تمام ۱۶ بر ۵ راندهای حریف را از آن خود کرد تا به عنوان دومین فینالیست ایران، صعود به دیدار نهایی را قطعی کند.