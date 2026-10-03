باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آیین شکرانه اجرای پویش مهر علوی، توزیع مشارکتی ۳۲۵ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور صبح امروز برگزار شد.

عسکری‌آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی در این برنامه با اشاره به توسعه مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی در طرح تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان محروم گفت: یکی از توصیه‌های همیشگی در این زمینه، گسترش مشارکت‌های مردمی بود. در ابتدا تصور می‌کردیم مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی، با توجه به اینکه قرار بود یک‌چهارم هزینه‌های این طرح را تأمین کنند، ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرای آن ایجاد کند؛ اما استقبال گسترده این گروه‌ها باعث شد پیش از آغاز سال تحصیلی، بسته‌های پیش‌بینی‌شده به اتمام برسد و حدود ۴۸ هزار بسته دیگر نیز سفارش داده شود.

وی افزود: میزان استقبال خیرین و گروه‌های جهادی از این طرح به اندازه‌ای بود که پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تداوم این روند، بتوانیم در سال آینده ظرفیت اجرای آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

عسکری‌آزاد با بیان اینکه حدود دو میلیون دانش‌آموز روستایی در دهک‌های درآمدی یک تا چهار، تحت پوشش هیچ‌یک از نهاد‌های حمایتی نیستند، تصریح کرد: نهاد‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت و آستان قدس رضوی، هرکدام بخشی از دانش‌آموزان نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهند و بنیاد علوی نیز در طرح‌های خود حدود ۴۰ درصد از این جامعه هدف را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل بنیاد علوی ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم با حمایت و همراهی مسئولان، پویشی با مشارکت خیرین، گروه‌های جهادی و نهاد‌های مالی توانمند راه‌اندازی کنیم تا از هم‌اکنون منابع مورد نیاز برای سال آینده تأمین شود و بتوانیم تمام دانش‌آموزان روستایی دهک‌های یک تا چهار را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت لوازم‌التحریر و دشواری تأمین آن برای خانواده‌های کم‌برخوردار گفت: قیمت برخی اقلام لوازم‌التحریر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تأمین این اقلام برای خانواده‌های محروم دشوار است. به همین دلیل، بنیاد علوی با عقد قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان و آغاز زودهنگام فرآیند تأمین، توانسته است محصولات را با قیمتی حدود ۶۰ درصد کمتر از قیمت توزیع‌کنندگان تهیه کند؛ چراکه قیمت این کالا‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ممکن است حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند.

عسکری‌آزاد با قدردانی از خیرین، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این طرح بیان کرد: همراهی و همت این مجموعه‌ها نقش مهمی در توسعه طرح داشته است و امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها و ورود مؤسسات و نهاد‌های دارای توان مالی بیشتر، بتوانیم در سال آینده بخش گسترده‌تری از دانش‌آموزان نیازمند را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به برنامه بنیاد علوی برای افزایش تعداد بسته‌های لوازم‌التحریر گفت: اگر از ابتدا میزان استقبال و مشارکت خیرین را پیش‌بینی می‌کردیم، تعداد بسته‌های اولیه را به جای ۳۰۰ هزار بسته، حداقل ۵۰۰ هزار بسته در نظر می‌گرفتیم؛ اما با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، هدف‌گذاری ما برای سال آینده تأمین و توزیع حداقل یک میلیون بسته لوازم‌التحریر است.

مدیرعامل بنیاد علوی با تأکید بر اهمیت آثار اجتماعی و فرهنگی این طرح اظهار کرد: توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر علاوه بر کمک اقتصادی به خانواده‌های محروم، می‌تواند در افزایش انگیزه و اشتیاق دانش‌آموزان به تحصیل نیز مؤثر باشد. برخی دانش‌آموزان به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین لوازم‌التحریر و احساس شرمندگی در برابر همکلاسی‌های خود، با مشکلاتی مواجه می‌شوند که حتی در مواردی به ترک تحصیل منجر می‌شود.

عسکری‌آزاد در پایان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این طرح گفت: فعالیت‌های رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ کرامت دانش‌آموزان و خانواده‌های دریافت‌کننده بسته‌ها، مشارکت و اقدامات خیرین و گروه‌های جهادی معرفی شود تا زمینه تشویق دیگران برای حضور در این اقدامات فراهم شود. امیدواریم با تداوم این همدلی و مشارکت، بتوانیم در سال آینده تمام دانش‌آموزان روستایی دهک‌های یک تا چهار را تحت پوشش قرار دهیم.