باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی فصلی، میانگین بارش استان از نیمه مهر تا نیمه دی ۱۴۰۵ عمدتاً در محدوده عادی تا بیش از حد عادی پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین دمای هوای استان تا نیمه بهمن بالاتر از حد طبیعی خواهد بود.

او با اشاره به وضعیت بارش استان، افزود: میانگین بارش شهریورماه ۱۴۰۵ استان مازندران ۶۱.۸ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۵۳.۹ میلی‌متر، حدود ۱۵ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۶۷.۵ میلی‌متر، ۸ درصد کاهش داشته است.

بهزادی گفت: میانگین بارش فصل تابستان ۱۴۰۵ استان ۱۲۲.۱ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۱۲۱.۶ میلی‌متر، حدود ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته با ۱۰۲.۶ میلی‌متر، حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: میانگین بارش شش‌ماهه سال ۱۴۰۵ مازندران ۲۶۰.۱ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۲۶۴.۳ میلی‌متر، حدود ۱.۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته با ۱۹۴.۴ میلی‌متر، حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است.

بهزادی گفت: میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ استان نیز ۵۸۰ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۶۵۷ میلی‌متر، حدود ۱۲ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته با ۵۷۶ میلی‌متر، حدود یک درصد افزایش داشته است.

بررسی وضعیت دمای هوای استان

بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران درباره وضعیت دمای هوای استان، گفت: میانگین دمای هوای شهریور ۱۴۰۵ استان مازندران ۲۰.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۱۹.۴ درجه سلسیوس، ۱.۵ درجه افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۰.۵ درجه سلسیوس، ۰.۴ درجه افزایش داشته است.

او افزود: میانگین دمای هوای فصل تابستان ۱۴۰۵ نیز ۲۱.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۲۰.۳ درجه سلسیوس، حدود ۱.۴ درجه افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۱.۷ درجه سلسیوس، بدون تغییر بوده است.

بهزادی گفت: میانگین دمای هوای شش‌ماهه سال ۱۴۰۵ استان ۱۸.۱ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۱۶.۶ درجه سلسیوس، حدود ۱.۵ درجه افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۸.۳ درجه سلسیوس، ۰.۲ درجه کاهش داشته است.

او افزود: میانگین دمای هوای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مازندران ۱۳.۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت با ۱۱.۵ درجه سلسیوس، حدود ۲ درجه افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۲.۸ درجه سلسیوس، ۰.۷ درجه افزایش داشته است.

پیش‌بینی فصلی بارش مازندران

بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به خروجی‌های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی کشور، گفت: پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران از مهر تا نیمه بهمن ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از نیمه مهر تا نیمه آبان ۱۴۰۵، میانگین بارش استان طبیعی تا بیش از حد عادی پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از نیمه آبان تا نیمه آذر ۱۴۰۵، بارش بیش از عادی خواهد بود و از نیمه آذر تا نیمه دی ۱۴۰۵ نیز بارش بیش از طبیعی پیش‌بینی می‌شود.

بهزادی ادامه داد: از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۵، میانگین بارش استان در محدوده عتدی پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی فصلی دمای هوای مازندران

بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران در ادامه درباره چشم‌انداز دمای استان، گفت: میانگین دمای هوای مازندران در بازه زمانی نیمه مهر تا نیمه دی ۱۴۰۵ بین ۰.۵ تا یک درجه سلسیوس بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۴۰۵، میانگین دمای هوای استان یک تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است.

بهزادی گفت: بر این اساس، از نیمه مهر تا نیمه آبان، نیمه آبان تا نیمه آذر و نیمه آذر تا نیمه دی، دمای هوا نیم تا یک درجه بیش از نرمال و در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن، یک تا ۲ درجه بیش از نرمال پیش‌بینی شده است.

ضرورت مدیریت منابع آب و انرژی

بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب و انرژی، گفت: با توجه به شرایط بارش و منابع آب در دسترس استان، مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی همچنان ضروری است.

او افزود: صحت پیش‌بینی‌های فصلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و مقادیر طبیعی ارائه‌شده، به معنای پیش‌بینی قطعی میزان بارش و دما نیست.