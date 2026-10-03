مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته و کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش دانشگاه جامع علمی‌کاربردی مهرماه ۱۴۰۵ برای سومین بار تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته، کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ به تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام اصلاحات جدید، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در این مرحله می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند از امروز شنبه، ۱۱ مهرماه تا روز دوشنبه، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، اصلاحات این اطلاعیه و اطلاعیه فوق، به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند. ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

بر اساس تغییرات صورت گرفته، تعداد ۵ رشته‌محل جدید در گروه صنعت، ۱۵ رشته‌محل جدید در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و ۸ رشته‌محل جدید در گروه فرهنگ و هنر به فهرست رشته‌محل‌های پذیرش دوره کارشناسی علمی کاربردی در مهرماه امسال اضافه و اعلام شده است.

بر مبنای اطلاعیه جدید سازمان سنجش، تعداد تعداد ۵ رشته‌محل جدید در گروه صنعت، ۱۶ رشته‌محل جدید در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و ۸ رشته‌محل جدید در گروه فرهنگ و هنر به فهرست رشته‌محل‌های پذیرش دوره کاردانی علمی کاربردی در مهرماه امسال اضافه و اعلام شده است.

برچسب ها: دانشگاه علمی کاربردی ، انتخاب رشته دانشگاه
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