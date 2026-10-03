انجام چهار هزارو ۶۰۰ بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده منطقه کردستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از انجام چهار هزار و ۶۰۰ مورد بازدید توسط کارشناسان مهندسی فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و مصرف کنندگان عمده سوخت استان درشش ماهه نخست سال جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  جلال حمه حسنی دردیدار با بازرس کل سازمان بازرسی استان با بیان این مطلب افزود:در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت، تامین و توزیع مطلوب سوخت به شهروندان و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، جایگاه‌های عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده منطقه از لحاظ کیفیت فرآورده عرضه شده و میزان سوخت تخصیصی مورد نیاز جهت انجام فعالیت خود، در شش ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۶۰۰ مورد توسط کارشناسان سرویس‌های صنعتی و نواحی مورد بازدید قرار گرفته‌اند.

جلال حمه حسنی سپس ضمن تشریح عملکردو تبیین اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در خصوص تامین و توریع سوخت مورد نیاز همه بخش‌های مصرفی استان، بر حفظ و صیانت از فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی تاکیدکردو افزود با توجه به مرزی بودن استان وتفاوت قیمت فرآورده دردو سوی مرز این شرکت اقداماتی را در جهت جلوگیری ازقاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده‌های نفتی در استان انجام داده است.

حمه حسنی نظارت و بازدید‌های واحد‌های بازرسی، حراست و عملیاتی این شرکت از مصرف کنندگان عمده و جز، جایگا‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، واحد‌های تولیدی وصنعتی، توزیع الکترونیک نفت سفید و گاز مایع خانوار‌ها و مصرف کنندگان، توزیع الکترونیک نفتگاز بخش کشاورزی، اجرای طرح باک پر در پایانه مرزی باشماق مریوان و.. را از این جمله اقدامات نام برد.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان

در ادامه از ایجاد زیرساخت‌های لازم ونصب دستگاه صدورآنی کارت سوخت در ۷ ناحیه این شرکت در استان خبرداد و افزود:شهروندان با ثبت نام سامانه در fcs.niopdc.ir، و انتخاب گزینه تحویل حضوری می‌توانند ظرف مدت ۴۸ ساعت کار سوخت خود را دریافت نمایند.

 

منبع:  شرکت نفت استان 

برچسب ها: شرکت نفت ، عرضه سوخت ، کردستان
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