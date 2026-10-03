شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری اولین مرحله رنکینگ کشوری مسابقات ۳D آرچری و کمان سنتی در اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین مرحله رنکینگ کشوری مسابقات ۳D آرچری و کمان سنتی انتخابی تیم ملی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مسابقات ۲۵۰ ورزشکار آقا و خانم کمان دار از استان‌های مختلف کشور در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت باهم پرداختند.

ورزشکارانی که امتیازات لازم را کسب نمایند برای تیم ملی انتخاب خواهند شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید