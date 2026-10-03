نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی استان کردستان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - این نمایشگاه امروز و پیش از آغاز اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان کردستان، به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌اجلاسیه این رویداد برپا شده و به مدت یک روز پذیرای بازدیدکنندگان است.

در این نمایشگاه ۱۰ غرفه برپا شده و شماری از واحد‌های صنعتی و تولیدی استان، بخشی از محصولات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.

از جمله واحد‌های حاضر در این نمایشگاه می‌توان به لبن‌دوش، تراکتورسازی، لاستیک بارز، بوبوتو کیک و کلوچه، کارخانه شیر و رویا پلاستیک اشاره کرد که محصولات تولیدی خود را ارائه کرده‌اند.

این نمایشگاه با هدف معرفی بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش صنعت و تولید استان کردستان و در راستای برنامه‌های پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان برپا شده است.

منبع:  صمت استان 

برچسب ها: صمت ، کردستان ، افتتاحیه‌
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