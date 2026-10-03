امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۲۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۴ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
جناب همتی بنازم به این دس فرمونت..گاز بده داداش طلا تا ۳۰ تومن جا داره برای بالا رفتن دلار هم تا ۳۰۰ جا داره...اتوبانه بگااااازززز
۰
۱
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United States of America
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مسئولین با هم شرط بستند که ببیند طلا و ارز تا کجا میخواد سعود کند،،و از این بالا رفتن هم خیلی خوشحالند
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
حقوق معلم حتی یک گرم طلا هم نمیشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مهریه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۲:۰۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
موتور تورم در حال کار کردن با شتاب بالا است امان از مسیولین
۰
۲۷
پاسخ دادن
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