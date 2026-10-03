باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان