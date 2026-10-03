معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از تصویب و راه‌اندازی رشته‌های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پیگیری افزایش ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر فاضلی با اشاره به رویکرد توسعه رشته‌های کاربردی و متناسب با نیاز جامعه و داوطلبان اظهار کرد:  همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی، اقدامات مؤثری در راستای گسترش رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد صورت گرفت که به ثمر نشستن آنها موجب ارتقای ظرفیت‌های علمی دانشگاه خواهد شد.

وی با تشریح رشته‌های جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی افزود:  در مقطع کارشناسی ارشد، رشته  زیست‌فناوری میکروبی به تصویب رسید و به سبد رشته‌های دانشگاه افزوده شد. همچنین در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) نیز رشته مهندسی عمران  گرایش سازه تصویب و راه‌اندازی شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در ادامه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای مقطع کارشناسی اشاره کرد و گفت:  علاوه بر مقاطع ارشد و دکتری، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی حدود ۱۰ رشته و گرایش جدید در مقطع کارشناسی نیز انجام شده که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارند و برای سال تحصیلی جدید به جمع رشته‌های این واحد دانشگاهی اضافه خواهند شد.

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برچسب ها: دانشجو ، دانشگاه ازاد اسلامی
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