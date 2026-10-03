کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور از ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر شاهرخ یوسف‌زاده رئیس کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور گفت: کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب، نخستین‌بار در گیلان سال ۱۳۷۶ با حضور پروفسور مجید سمیعی و ۲۰ نفر از جراحان بین‌المللی این رشته در زیباکنار و در سال ۱۳۸۹ توسط جراحان مغز و اعصاب گیلان در هتل رامسر با حضور جراحان مغز و اعصاب داخلی و خارجی برگزار شد و امسال، رشت پس از حدود ۴۰ سال برای دومین بار میزبان این رویداد مهم علمی خواهد بود.

وی درباره برگزاری این کنگره در رشت مطرح کرد: کنگره جراحی مغز و اعصاب کشور با هدف به‌اشتراک‌گذاری، نقد و بررسی تجربیات اساتید این حوزه و انتقال تجربیات و دستاورد علمی زیرا مهم‌ترین روش‌های ارتقای دانش و مهارت است، برگزار می‌شود.

وی افزود: با وجود پیشرفت دنیای ارتباطات و رسانه، از ارزش و اهمیت برگزاری این دست کنگره‌ها و کنگره‌های جراحی مغز و اعصاب نه‌تنها کاسته نشده، بلکه شاهد رشد و ارتقای جایگاه این رویدادها هستیم.

رئیس کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور گفت: این کنگره‌ها فرصت مناسبی برای افزایش تجربه نسل جوان است. در کنار آن، اساتید و متخصصان زیادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، درباره پروژه‌های مشترک تبادل نظر می‌کنند و ارتباطات علمی و حرفه‌ای جدیدی شکل می‌گیرد.

یوسف‌زاده درباره انتخاب محل برگزاری کنگره تصریح کرد: دانشگاه‌هایی که در حال تربیت و پرورش رزیدنت رشته جراحی مغز و اعصاب هستند، می‌توانند امتیاز میزبانی این کنگره را داشته باشند.

وی با اشاره به سابقه آموزش این رشته در دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: این رشته از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه‌اندازی شد و امروز حدود ۳۵ جراح مغز و اعصاب در گیلان حضور دارند.

رئیس کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور درباره شعار این دوره از کنگره اظهار داشت: «دنیا منتظر ما نمی‌ماند» و باید همواره به پیشرفت، نوآوری و حرکت روبه‌جلو فکر کنیم.

استاد جراحی مغز و اعصاب علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه دستاوردهای جراحان کشور از نظر تجربیات بالینی بسیار ارزشمند است، گفت: محدودیت‌های ارتباط با خارج از کشور باعث دشواری حضور در کنگره‌های بین‌المللی می‌شود، اما نسل جوان باید همواره نگاهی پویا و باانگیزه داشته باشد و عرصه‌ای برای ارائه تجربیات علمی در اختیار آن قرار گیرد.

دکتر یوسف‌زاده خاطرنشان کرد: امسال کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور به میزبانی رشت، از نظر ساختار، محتوا و نحوه اجرا تفاوت‌های قابل‌توجهی با دوره‌های گذشته خواهد داشت تا ضمن ایجاد جذابیت، به‌ویژه برای نسل جوان، در افزایش انگیزه آنان نیز نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان؛ ضمن قدردانی از دستگاه‌های مسئول، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل اجرایی، درباره اهداف برگزاری این کنگره اظهار داشت: در شرایطی که با چالش‌هایی مانند تحریم و مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، یکی از مهم‌ترین اهداف ما از برگزاری این کنگره، ارتقای انگیزه جوانان و تبادل تجربیات است. همه ما ریشه در این خاک داریم و هیچ مانعی نمی‌تواند، مانع عروج علمی ایرانی باشد.

منبع: روابط عمومی