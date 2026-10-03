باشگاه خبرنگاران جوان- آرین سلیمی، غول تکواندو ایران، با عبور مقتدرانه از تمامی حریفان، راهی فینال مسابقات وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شد. سلیمی که در دور نخست استراحت کرده بود، در مرحله دوم با نتیجه ۲-۰ مقابل تانگ هائو از چین ایستادگی کرد.

او در مرحله نیمه‌نهایی نیز با تسلط کامل، حریف اردنی خود را ۲-۰ شکست داد. سلیمی در راند اول با نتیجه ۱۵-۲ و در راند دوم با نتیجه ۱۳-۲، حریف خود را از میدان به در کرد تا با اقتدار تمام، صعود به دیدار فینال را قطعی کند. سلیمی در مسابقه نهایی، با برنده دیدار کنونی ازبکستان و کره جنوبی برای کسب مدال طلا روبرو خواهد شد.

شایان ذکر است که دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با حضور در سالن مسابقات، نظاره‌گر این پیروزی بزرگ بود.