باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بختیاری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات آمریکا علیه کشورمان گفت: واقعیت این است که با جریانی مواجه هستیم که به سردمداری آمریکا در طول سال‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تا به امروز، به عناوین مختلف با ایران و ایرانی مخالفت کرده و تحریم‌هایی را اعمال کرده است و امروز هم ما شروع‌کننده جنگ نبودیم چون در جریان مذاکرات با آمریکا به کشورمان حمله کرد و با بمباران، رهبر عزیزمان و بسیاری از فرزندان ارزشمند انقلاب اسلامی را به شهادت رساند.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم اظهار کرد: ما طالب جنگ نیستیم، اما امروز جنگ بر ما تحمیل شده است. باید دست و بازوی رزمندگان عزیز اسلام را بوسید که تا به امروز جانانه مقاومت کرده‌اند و باید به این مقاومت ارزش نهاد و ارج گذاشت.

این نماینده سابق مجلس می‌گوید باید پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان اسلام ادامه داشته باشد؛ همان‌طور که تا به امروز پشتیبانی کرده‌اند، اما در کنار آن بایستی دیپلماسی را با قدرت و شجاعت ادامه داد چون طمعی که آمریکا دارد، این است که ایران تسلیم شود البته ایران هرگز تسلیم نخواهد شد و ملت ایران خواستار این نیست که مسئولان تسلیم شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دهم بیان کرد: در عین اینکه نه طالب جنگ هستیم و نه می‌توانیم از دفاع از کیان اسلام صرف‌نظر کنیم باید دیپلماسی را عاقلانه، محکم و استوار ادامه دهیم و در کنار آن، مقاومت را هم ادامه دهیم چون واقعیت این است کسی رئیس‌جمهور آمریکاست که به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، اما در قاموس ایران و ایرانی، تسلیم شدن وجود ندارد.

بختیاری گفت: هر کس به تاریخ ایران نگاه کرده و آن را مطالعه کرده باشد، می‌داند که ایرانی جماعت در هیچ دوره‌ای به شکلی که آمریکا می‌خواهد، تسلیم نشده است و امروز نیز تسلیم نخواهد شد. در کنار آن، ما باید مشکلات اقتصادی را نیز در کنار همین مقاومت و دیپلماسی پیگیری کنیم تا مشکلات مردم حل‌وفصل شود، اما واقعیت این است که طرف مقابل ما شخصیتی است که به هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست.

نماینده ادوار مجلس درباره محاصره دریایی کشورمان توسط آمریکا اظهار کرد: قطعاً ما با کشورهای همسایه مشکلی نخواهیم داشت، اما به هر حال، کشورهای همسایه مدت‌هاست که به نوعی از آمریکا تبعیت دارند و آمریکا از آن‌ها پشتیبانی می‌کند البته امروز احساس کرده‌اند که آمریکا به‌دنبال منافع خودش است و هیچ‌وقت از کشورهای منطقه نیز پشتیبانی نکرده است.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم اضافه کرد: ما با کشورهای همسایه قطعاً باید مراوده داشته باشیم، مذاکره کنیم و براساس منافع متقابل با یکدیگر تلاش کنیم تا آن کشورها که یا به‌صورت رسمی و یا در پشت پرده با آمریکا همکاری می‌کنند، همکاری‌شان را قطع کنند و هماهنگی بیشتری با ایران داشته باشند.

بخیتاری تصریح کرد: کشورهای همسایه، منافع اقتصادی‌شان در گروی این است که با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند و اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخش عمده‌ای از درآمدشان ناشی از بازرگانی با داخل ایران است لذا امیدوارم که آن‌ها نیز سر عقل بیایند و حتی به‌دلیل منافع خودشان بیشتر با ایران همکاری کنند تا بتوان این محاصره را هم با مقاومت و هم با دیپلماسی پشت سر گذاشت.