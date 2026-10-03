نماینده ادوار مجلس می‌گوید رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، اما در قاموس ایران و ایرانی، تسلیم شدن وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بختیاری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات آمریکا علیه کشورمان گفت: واقعیت این است که با جریانی مواجه هستیم که به سردمداری آمریکا در طول سال‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تا به امروز، به عناوین مختلف با ایران و ایرانی مخالفت کرده و تحریم‌هایی را اعمال کرده است و امروز هم ما شروع‌کننده جنگ نبودیم چون در جریان مذاکرات با آمریکا به کشورمان حمله کرد و با بمباران، رهبر عزیزمان و بسیاری از فرزندان ارزشمند انقلاب اسلامی را به شهادت رساند.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم اظهار کرد: ما طالب جنگ نیستیم، اما امروز جنگ بر ما تحمیل شده است. باید دست و بازوی رزمندگان عزیز اسلام را بوسید که تا به امروز جانانه مقاومت کرده‌اند و باید به این مقاومت ارزش نهاد و ارج گذاشت. 

این نماینده سابق مجلس می‌گوید باید پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان اسلام ادامه داشته باشد؛ همان‌طور که تا به امروز پشتیبانی کرده‌اند، اما در کنار آن بایستی دیپلماسی را با قدرت و شجاعت ادامه داد چون طمعی که آمریکا دارد، این است که ایران تسلیم شود البته ایران هرگز تسلیم نخواهد شد و ملت ایران خواستار این نیست که مسئولان تسلیم شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دهم بیان کرد: در عین اینکه نه طالب جنگ هستیم و نه می‌توانیم از دفاع از کیان اسلام صرف‌نظر کنیم باید دیپلماسی را عاقلانه، محکم و استوار ادامه دهیم و در کنار آن، مقاومت را هم ادامه دهیم چون واقعیت این است کسی رئیس‌جمهور آمریکاست که به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، اما در قاموس ایران و ایرانی، تسلیم شدن وجود ندارد.

بختیاری گفت: هر کس به تاریخ ایران نگاه کرده و آن را مطالعه کرده باشد، می‌داند که ایرانی جماعت در هیچ دوره‌ای به شکلی که آمریکا می‌خواهد، تسلیم نشده است و امروز نیز تسلیم نخواهد شد. در کنار آن، ما باید مشکلات اقتصادی را نیز در کنار همین مقاومت و دیپلماسی پیگیری کنیم تا مشکلات مردم حل‌وفصل شود، اما واقعیت این است که طرف مقابل ما شخصیتی است که به هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست.

نماینده ادوار مجلس درباره محاصره دریایی کشورمان توسط آمریکا اظهار کرد: قطعاً ما با کشورهای همسایه مشکلی نخواهیم داشت، اما به هر حال، کشورهای همسایه مدت‌هاست که به نوعی از آمریکا تبعیت دارند و آمریکا از آن‌ها پشتیبانی می‌کند البته امروز احساس کرده‌اند که آمریکا به‌دنبال منافع خودش است و هیچ‌وقت از کشورهای منطقه نیز پشتیبانی نکرده است.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم اضافه کرد: ما با کشورهای همسایه قطعاً باید مراوده داشته باشیم، مذاکره کنیم و براساس منافع متقابل با یکدیگر تلاش کنیم تا آن کشورها که یا به‌صورت رسمی و یا در پشت پرده با آمریکا همکاری می‌کنند، همکاری‌شان را قطع کنند و هماهنگی بیشتری با ایران داشته باشند.

بخیتاری تصریح کرد: کشورهای همسایه، منافع اقتصادی‌شان در گروی این است که با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند و اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخش عمده‌ای از درآمدشان ناشی از بازرگانی با داخل ایران است لذا امیدوارم که آن‌ها نیز سر عقل بیایند و حتی به‌دلیل منافع خودشان بیشتر با ایران همکاری کنند تا بتوان این محاصره را هم با مقاومت و هم با دیپلماسی پشت سر گذاشت.

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، مذاکره با آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ادعای مضحک وزیر جنگ جنایتکار آمریکا: کنترل تنگه هرمز در دست ماست، نه ایران/ تردد کشتی‌ها در تنگه تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته است!+فیلم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
علی بختیاری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هنوز هم و باز هم از جنایت های آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار درس عبرت نگرفته است شرم آور و تاسف بار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ناو هواپیمابر آیزنهاور عقب نشینی کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا: مردم آمریکا زیر فشار تورم له شده‌اند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
رئیس‌جمهور آمریکا جنایتکار به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، پس ادامه مذاکره ایران با مسئولان آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه است و تکرار بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اعلام شکایات بسیج از آمریکا به دلیل حمله به مردم سیریک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
هم‌اکنون، حضور ۷ سوخت‌رسان آمریکایی در تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خسارت سنگین نیروی هوایی آمریکا در جنگ با ایران؛ بیش از ۱۱۰ هواپیما و پهپاد از دست رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اخراج عراقچی از آمریکا با دستور روبیو!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ثبت ۱۲۵ هزار شکایت علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
ادامه پیگیری حقوقی جنایات جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشورمان جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشورمان جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشورمان جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به‌دنبال این است که ایران تسلیم شود، پس ادامه مذاکره ایران با مسئولان کشورهای اروپایی جنایتکار غلط و اشتباه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
گزافه‌گویی ترامپ: ممکن است ایران را نابود کنم / امکان دارد بعد از انتخابات میان دوره‌ای، حملات هوایی را تشدید کنم/ ما از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد و هم آمریکا دشمن ملت ایران بوده است.
انگلیس جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد و هم انگلیس دشمن ملت ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
آمریکا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
اروپا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
انگلیس باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
ناتو باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
اسرائیل باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
من فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت بتوان با دولت وحشی آمریکا جنایتکار به صلح رسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون به همراه آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی و منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به ایران دفاع کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
انگلیس رسما به مشارکت در جنگ علیه ایران اعتراف کرد سفیر انگلیس در واشنگتن رسما به مشارکت کشورش در جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اعتراف کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
هدف مردم ایران، اخراج آمریکا از عراق و منطقه است.
هدف مردم ایران، اخراج آمریکا از امارات و منطقه است.
هدف مردم ایران، اخراج آمریکا از کویت و منطقه است.

و این در حالی است که حضور نیروهای خارجی در منطقه از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
دیگر چیزی تحت عنوان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد وجود ندارد/ مذاکره ایران با آمریکا هم از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولت حسن روحانی بوده است. پزشکیان متأسفانه عملکرد و رفتار غلط و اشتباه حسن روحانی ادامه داده است و تکرار کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
درخواست ما از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ۱۰۰ درصد فقط این است که همه مقامات آمریکایی باید ترور شوند و هم باید به همه شهر آمریکا حمله شوند و همه پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس، منطقه خاورمیانه، غرب آسیا با خاک یکسان شوند و هم ساخت بمب اتمی است و هم ۱۰۰ درصد فقط واجب است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش عامل اصلی تخریب مسیر مذاکره هسته‌ای با ایران است.
آمریکا جنایت کار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تاکنون در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تاکنون در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر شریک اصلی همه جنایات گروه های تروریستی در عراق، منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان است.
از سال ۱۳۵۹ تاکنون امارات جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر شریک اصلی همه جنایات گروه های تروریستی در عراق، منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
گروه‌های مسلح تحت حمایت آمریکا و متحدانش وارد کشور شده‌اند، مردم مراقب باشند
همه گروه های تروریستی تحت حمایت آمریکا و متحدانش از سال ۱۳۵۹ تاکنون از طریق خاک پاکستان و عراق وارد کشورمان می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سرهنگ بازنشسته آمریکا: ترامپ، در حال آماده شدن برای جنگی دیگر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اظهارات وزیر جنگ آمریکا درباره تنگه هرمز و نیروهای ناو گروه ضربت آبراهام لینکلن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
ادعای وزیر جنگ آمریکا: عبور نفت از تنگه هرمز افزایش یافته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
تعطیلی پایگاه‌های تریلیون‌دلاری آمریکا در منطقه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مقاومت، آمریکا را وادار به خروج از عراق کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
علی بختیاری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هنوز هم و باز هم از جنایت های آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار درس عبرت نگرفته است شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
حمله آمریکا به ایران، کشورهای بیشتری را به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای انداخته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
حمله آمریکا به ایران، کشورهای بیشتری را به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای انداخته است
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