وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شهدا با فدا کردن جان خود برای حفظ انقلاب و کشور، مسیر خدمت و مسئولیت‌پذیری را برای ما روشن کردند و امروز وظیفه داریم با تمام توان در مسیر آرمان‌های آنان حرکت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از ظهر امروز به‌صورت برخط در دومین اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری در سالن فجر سنندج سخنرانی کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یاد شهدا در هر شرایطی برای کشور یک ضرورت است، به‌ویژه در زمان‌هایی که کشور در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارد.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و سربلندی کشور افزود: این انسان‌های بزرگ تمام وجود خود را برای آرمان‌های انقلاب و سربلندی ایران فدا کردند و یاد آنها به ما توان ادامه مسیر می‌دهد.

میدری با اشاره به حضور اخیر خود در یادمان شهدای شلمچه گفت: هفته گذشته در مزار شهدای شلمچه حضور داشتم و یاد شهدای فتح خرمشهر و شهدای عملیات شکست حصر آبادان را گرامی داشتیم. در این مکان هشت شهید گمنام به یاد عملیات ثامن‌الائمه(ع) به خاک سپرده شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حضور در کنار مزار شهدا از یک سو مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند، چراکه امروز مدیون خون هزاران انسان پاکی هستیم که جان خود را برای امنیت و آرامش مردم فدا کردند، اما از سوی دیگر همین شهدا مسیر حرکت را برای ما روشن کرده‌اند.

وی تصریح کرد: وقتی انسان‌هایی جان خود را برای حفظ آرمان‌های انقلاب و آسایش مردم فدا کرده‌اند، آیا سخت است که ما نیز تمام وقت و توان خود را برای خدمت به مردم اختصاص دهیم؟ شهدا به ما نشان دادند که باید هرچه در توان داریم برای حفظ کشور و آرمان‌های انقلاب به کار بگیریم.

میدری با اشاره به مفهوم آیه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» بیان کرد: حرکت در مسیرهای بزرگ و مقدس همواره با سختی همراه است، اما خداوند در دل همین سختی‌ها راه‌های گشایشی قرار می‌دهد که گاهی حتی قابل پیش‌بینی نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در جنگ‌های تحمیلی و به‌ویژه در جنگ اخیر شاهد بودیم که شهادت فرماندهان و رزمندگان چگونه موجب انسجام و حرکت بیشتر مردم شد. برکت خون شهدا می‌تواند مسیر و سرنوشت یک ملت را تغییر دهد.

وی افزود: فرماندهان ما در میدان‌های نبرد همواره در صف نخست ایستادگی و شهادت قرار داشته‌اند و همین روحیه باید برای همه رزمندگان و مسئولان الهام‌بخش باشد؛ چراکه نباید در تحمل سختی‌ها و دفاع از آرمان‌ها خود را در صف دوم قرار دهیم.

میدری در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان دومین اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، به‌ویژه شهدای کارگری و اصناف، وظیفه‌ای مهم است و امیدوارم به برکت خون این شهیدان، توفیق خدمت بیشتر و صادقانه‌تر به مردم نصیب همه ما شود.

برچسب ها: وزیر کار و رفاه ، احمد میدری ، کردستان ، شهدا ، اجلاسیه شهدا ، سنندج
خبرهای مرتبط
رونمایی از ۲ طرح ملی با حضور وزیر تعاون در البرز
آغاز رقابت‌های لیگ دسته یک هندبال بانوان کشور در سنندج
چهره آمریکا چگونه نزد ایرانیان تغییر کرد؟
وزیر کار: جنگ محصول نظام سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار است
ادارات در برگزاری اجلاسیه شهدای کارمند سنگ تمام بگذارند
به دنبال حمایت از تولید داخلی هستیم
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تاسیس بانک زمان برای تحقق محله محوری/ افزایش مبلغ کالابرگ در دست بررسی است
صیانت از منابع بیمه‌ای، راهبرد عدالت اجتماعی دولت
درخواست استاندار کردستان برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های وزارت تعاون در استان
میدری در نامه‌ای به قالیباف:
همکاری دستگاه‌ها برای اصلاح دهک‌بندی ضروری است
میدری: صنعت گردشگری منجر به فقرزدایی و توسعه اشتغال می‌شود
وزیر تعاون و کار:
دولت بدون همراهی مردم نمی‌تواند به اهداف خود برسد
افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری
دیدار دوجانبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر صنایع عمان
سنندج میزبان دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک هندبال مردان کشور
افتتاح اجلاسیه سرداران و ۷۰۰شهید شهرستان مرند
تدابیر ویژه وزارت کار برای مدیریت شرایط
اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان در اواخر مهرماه
رفاهیات و اضافه‌کار مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لزوم احیای واحد‌های صنعتی کردستان و بازگشت کارگران به چرخه تولید
حمایت از مشاغل خرد اولویت دولت است
برنامه وزارت تعاون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و احیای واحدهای تولیدی صدمه‌دیده از جنگ تحمیلی است
توانمندی‌های صنعتی کردستان در نمایشگاه سنندج به نمایش درآمد
انجام چهار هزارو ۶۰۰ بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده منطقه کردستان
میدری: شهدا مسیر خدمت و ایستادگی را به ما نشان دادند
آخرین اخبار
میدری: شهدا مسیر خدمت و ایستادگی را به ما نشان دادند
توانمندی‌های صنعتی کردستان در نمایشگاه سنندج به نمایش درآمد
انجام چهار هزارو ۶۰۰ بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده منطقه کردستان
لزوم احیای واحد‌های صنعتی کردستان و بازگشت کارگران به چرخه تولید
برنامه وزارت تعاون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و احیای واحدهای تولیدی صدمه‌دیده از جنگ تحمیلی است
حمایت از مشاغل خرد اولویت دولت است
سنندج زیر باران پاییزی؛ سخاوت آسمان بر فراز شهر
تولد نوزاد سالم از والدین مبتلا به دوارفیسم در سنندج
امنیت امروز کشور حاصل ایثار و جانفشانی مدافعان امنیت است
مردم کردستان میدان را خالی نکردند
خروج توده ۲۵ سانتی‌متری از شکم زن جوان قروه‌ای