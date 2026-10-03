باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از ظهر امروز بهصورت برخط در دومین اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری در سالن فجر سنندج سخنرانی کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یاد شهدا در هر شرایطی برای کشور یک ضرورت است، بهویژه در زمانهایی که کشور در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارد.
وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و سربلندی کشور افزود: این انسانهای بزرگ تمام وجود خود را برای آرمانهای انقلاب و سربلندی ایران فدا کردند و یاد آنها به ما توان ادامه مسیر میدهد.
میدری با اشاره به حضور اخیر خود در یادمان شهدای شلمچه گفت: هفته گذشته در مزار شهدای شلمچه حضور داشتم و یاد شهدای فتح خرمشهر و شهدای عملیات شکست حصر آبادان را گرامی داشتیم. در این مکان هشت شهید گمنام به یاد عملیات ثامنالائمه(ع) به خاک سپرده شدهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حضور در کنار مزار شهدا از یک سو مسئولیت ما را سنگینتر میکند، چراکه امروز مدیون خون هزاران انسان پاکی هستیم که جان خود را برای امنیت و آرامش مردم فدا کردند، اما از سوی دیگر همین شهدا مسیر حرکت را برای ما روشن کردهاند.
وی تصریح کرد: وقتی انسانهایی جان خود را برای حفظ آرمانهای انقلاب و آسایش مردم فدا کردهاند، آیا سخت است که ما نیز تمام وقت و توان خود را برای خدمت به مردم اختصاص دهیم؟ شهدا به ما نشان دادند که باید هرچه در توان داریم برای حفظ کشور و آرمانهای انقلاب به کار بگیریم.
میدری با اشاره به مفهوم آیه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» بیان کرد: حرکت در مسیرهای بزرگ و مقدس همواره با سختی همراه است، اما خداوند در دل همین سختیها راههای گشایشی قرار میدهد که گاهی حتی قابل پیشبینی نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در جنگهای تحمیلی و بهویژه در جنگ اخیر شاهد بودیم که شهادت فرماندهان و رزمندگان چگونه موجب انسجام و حرکت بیشتر مردم شد. برکت خون شهدا میتواند مسیر و سرنوشت یک ملت را تغییر دهد.
وی افزود: فرماندهان ما در میدانهای نبرد همواره در صف نخست ایستادگی و شهادت قرار داشتهاند و همین روحیه باید برای همه رزمندگان و مسئولان الهامبخش باشد؛ چراکه نباید در تحمل سختیها و دفاع از آرمانها خود را در صف دوم قرار دهیم.
میدری در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان دومین اجلاسیه شهدای اصناف و کارگری گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، بهویژه شهدای کارگری و اصناف، وظیفهای مهم است و امیدوارم به برکت خون این شهیدان، توفیق خدمت بیشتر و صادقانهتر به مردم نصیب همه ما شود.