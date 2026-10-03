باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجتحقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از دستاوردی چشمگیر در حوزه صیانت از باغهای کشور خبر داد و اعلام کرد: برای نخستین بار در سطح ملی، روش نوین و کاملاً غیرشیمیایی «شکار انبوه» به منظور کنترل آفت مهم خوشهخوار انگور با موفقیت کامل در منطقه دشمنزیاری شهرستان ممسنی به اجرا درآمده است.
او با تشریح این طرح فناورانه اظهار کرد: این طرح پیشرو در وسعتی به میزان ۲۵ هکتار از باغات انگور دشمنزیاری عملیاتی شده و نتایج ارزیابیهای میدانی کارشناسان، کارآمدی بالای این روش را در سرکوب جمعیت آفت و صیانت از کمیت و کیفیت محصول به اثبات رسانده است.
بهجتحقیقی با اشاره به ضرورت گذر از روشهای سنتی و وابستگی مطلق به سموم شیمیایی تصریح کرد: خوشهخوار انگور از جمله عوامل خسارتزا در باغها محسوب میشود که طغیان آن میتواند بهرهوری تولید را به مخاطره بیاندازد، بنابراین اتخاذ راهبردهای سازگار با اکوسیستم کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
در رویکرد نوین شکار انبوه یا همان Mass Trapping، با بهرهگیری از تلهها و فرومونهای اختصاصی، حشرات بالغ هدف به دام افتاده و پیش از انتشار نسل، از چرخه تولیدمثل خارج میشوند که این فرآیند علاوه بر قطع زنجیره خسارت، بار آلودگیهای زیستمحیطی را به شدت کاهش میدهد.
این مقام مسئول گفت: اجرای این طرح علمی منطبق با اصول مدیریت تلفیقی آفات یا همان سیستم IPM است که علاوه بر کنترل دقیق آفت، بستر مناسبی برای صیانت از حشرات مفید، ارتقای سلامت خاک و تولید محصول گواهیشده و عاری از باقیمانده سموم فراهم میسازد.
بهجت حقیقی عنوان کرد: انتخاب هوشمندانه منطقه دشمنزیاری نیز با توجه به پتانسیل بالای تولید انگور و شرایط اقلیمی آن انجام شد تا به عنوان پایلوتی موفق، راهگشای توسعه فناوریهای نوین در سایر مناطق انگورخیز استان فارس و سراسر کشور باشد.
او در ادامه بیان کرد: دستیابی به این موفقیت ارزشمند نتیجه پایشهای مستمر تخصصی، همراهی ارزنده باغداران منطقه و تلاشهای شبانهروزی مجموعه حفظ نباتات است و مدیریت استان بر آن است تا با استمرار این پایشها، ظرفیتهای موجود را برای تسری روشهای بیولوژیک و غیرشیمیایی به وسعتی فراتر تجهیز کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: توسعه فناوریهای پاک، بهرهگیری از تجهیزات پایش هوشمند، بهینهسازی مصرف نهادهها و جلب مشارکت همهجانبه بهرهبرداران، به عنوان ارکان بنیادین راهبردهای بخش کشاورزی فارس در مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار و حفاظت همهجانبه از منابع پایه به شمار میرود.
منبع: جهاد کشاورزی فارس