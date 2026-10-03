بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند.

در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.

این اقدام در راستای برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.

متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، می‌توانند به وب‌سایت بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: فروش ارز ، ارز دولتی ، بانک مرکزی
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