باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این طرح، تاکسیهایی که مخزن CNG آنها به پایان عمر مجاز رسیده یا به دلیل فرسودگی و غیراستاندارد بودن در مراکز معاینه فنی مردود شدهاند، در صورت دارا بودن شرایط لازم، مشمول تعویض رایگان مخزن خواهند بود.
این طرح شامل تاکسیهای دارای پلاک «ت» بوده و خودرو باید از نظر فنی و عملکردی امکان ادامه فعالیت در ناوگان تاکسیرانی را داشته باشد.
رانندگان محترم تاکسیهای مشمول میتوانند برای اطلاع از شرایط و مراحل ثبتنام و بهرهمندی از این طرح، از امروز به امور تاکسیرانی سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان مراجعه کنند.
منبع: سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان