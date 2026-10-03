باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این طرح، تاکسی‌هایی که مخزن CNG آنها به پایان عمر مجاز رسیده یا به دلیل فرسودگی و غیراستاندارد بودن در مراکز معاینه فنی مردود شده‌اند، در صورت دارا بودن شرایط لازم، مشمول تعویض رایگان مخزن خواهند بود.

این طرح شامل تاکسی‌های دارای پلاک «ت» بوده و خودرو باید از نظر فنی و عملکردی امکان ادامه فعالیت در ناوگان تاکسیرانی را داشته باشد.

رانندگان محترم تاکسی‌های مشمول می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مراحل ثبت‌نام و بهره‌مندی از این طرح، از امروز به امور تاکسیرانی سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان مراجعه کنند.

منبع: سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان