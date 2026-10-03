فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی‌ پور جایزه بهترین فیلم روایی جشنواره نبرودی ایتالیا را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی ‌پور و تهیه‌کنندگی محمدرضا نورمندی ‌پور و لیلا حقانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه روایی از یازدهمین دوره جشنواره نبرودی در ایتالیا، شد.

جشنواره نبرودی ایتالیاNebrodi Cinema DOC ، رویدادی با شعار داستانی برای گفتن، جهانی برای تغییر است که در ترویج سینمای مستقل در تمام اشکال و محتوای آن، تأکید ویژه‌ای بر مسائل مربوط به مناطق محلی، داستان‌های کوچک و اغلب فراموش‌شده، حفاظت از محیط‌زیست، مسائل اجتماعی و همبستگی دارد. این جشنواره ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵) برگزار شد.

در بیانیه هیئت داوران برای اهدای جایزه آمده است: «خو، با حساسیت و شجاعت، شکاف‌های زندگی عاطفی ما و پیامدهای تربیتی سخت‌گیرانه را بررسی کرده و در درامی خاموش، انتظارات برآورده نشده و بار دردناک الگوهای تحمیلی در پویایی خانواده را آشکار ساخته است.»

«خو» پیش‌ازاین، موفق به کسب بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل بیستمین دوره جشنواره جهانی Shorts Mexico مکزیک و کسب جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه استعدادهای آسیایی شانزدهمین دوره جشنواره باکو در کشور آذربایجان شده به بخش مسابقه جشنواره‌های بین‌المللی کورتا (دوره ۳۴)، بروکسل بلژیک (دوره 28) و زوم لهستان (دوره ۲۸)، فرنو آمریکا (دوره ۲۲)، شیملای هند (12) و Thurrock (دوره 8)، Gandharafilmfestival پاکستان (دوره 7)، Moon Art (دوره 6) و زپ‌فست آمریکا (دوره 4) راه ‌یافته است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «خو» آمده است: «پدری، بعد از فوت مادر خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.»

علی‌محمد رادمنش، علیرضا بهادری، علی نفیسی، مهدی ملکی، علی پردلی، امیرمحمد کافی، علی شریفی، پرهام نصیری، جواد محمدی، سبحان جعفری و علی خدایی مقدم در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل این اثر بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.

عوامل فیلم کوتاه «خو» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: محمدرضا نورمندی ‌پور، تهیه‌کننده: محمدرضا نورمندی ‌پور، لیلا حقانی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان دفتر کرمان، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، صدابردار: جمال دهقان، مدیر تولید: علی نفیسی، تدوین: شیدا گرجی، طراح صحنه و لباس: لیلا حقانی، مشاور کارگردان: میلاد احمدی، مشاور فیلم‌نامه: سپینود ناجیان، محقق فیلم‌نامه: نسیم ناظری، دستیار یک و برنامه‌ریز: مهدی ملکی، صداگذاری: محمدمهدی جواهری‌زاده، تصحیح رنگ: مهران دوستی، منشی صحنه: میترا قلندری، گریم: ثنا هاشمی، دستیار گریم: فردین محمدی، مدیر صحنه: مجید انصاری، جامه‌دار: نعیمه طاهری، مدیر تدارکات: علی‌اصغر احمدی، عکاس: حمید صادقی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

منبع: مشاور رسانه‌ای پروژه