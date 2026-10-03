باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: برخلاف برخی گمرکات کشور که کالاها ماهها و سالها رسوب میکنند در اینچهبرون رسوب کالا وجود ندارد و با پذیرش گواهی مبدا، واردات مواد غذایی در سریعترین زمان ممکن (سه تا چهار روز و حتی کمتر) ترخیص میشود.
وی فعالیت گمرک منطقه آزاد اینچهبرون را گام بلند گلستان برای جهش تجاری و اقتصادی دانست و گفت: مرز و گمرک اینچهبرون از گذشته فعال و مستقل بوده، اما با استقرار و شکلگیری ساختار «منطقه آزاد تجاری-صنعتی»، این گمرک جایگاه و پویایی بسیار بهتری پیدا کرده است.
معاون استاندار گلستان تاکید کرد: منطقه آزاد اینچهبرون از پروژههای اولویتدار استان است که پیگیری ویژه و عملیاتیسازی آن از همان روزهای نخست آغاز بهکار دولت چهاردهم با بازدید میدانی استاندار گلستان از مرز آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.
کیانمهر با مهم دانستن رونق تاریخی مرز و گمرک اینچهبرون در جهش ترانزیت کالا در شمال کشور، بیان کرد: اگرچه اینچهبرون جزو مناطق آزاد دهگانه جدید کشور است و تدوین اساسنامه و ساختار اداری آن زمان میبرد، اما وضعیت امروز منطقه آزاد با ماههای گذشته قابل مقایسه نیست به عنوان نمونه تا ۶ ماه قبل تردد کانتینری محسوسی وجود نداشت، اما امروز شاهد استقرار و تردد بیش از هزار و ۵۰۰ کانتینر در این منطقه هستیم.
وی افزود: خط ریلی اینچهبرون، اتصال مستقیم به کریدور ریلی چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را رقم زده و باعث شده تجار و بازرگانان کشور بار و کالاهای خود را از مسیر این گمرک وارد کشور کنند بهگونهای که پویایی آن شبیه به گمرکات بزرگ جنوب کشور شده است.
معاون استاندار گلستان با اشاره به جذب سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری و توافق راهبردی ۶۰۰ هکتاری با راهآهن، گفت: با تدبیر استاندار و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، بزرگترین پایانه صادراتی کشور در محوطهای به مساحت ۱۲ هکتار و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیون دلار در کمتر از ۱.۵ سال در مرز اینچهبرون ساخته شد که بار سنگین ترانزیت را مدیریت میکند.
کیانمهر اظهارکرد: با پیگیریهای ویژه و ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اختلاف چندساله بین راهآهن و منطقه آزاد حل و فصل شد و با امضای تفاهمنامهای راهبردی با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۶۰۰ هکتار زمین برای توسعه خطوط ریلی و زیرساختهای تجاری به راهآهن واگذار گردید.
منبع: ایرنا