بنا بر اعلام هواشناسی قم فردا یکشنبه سرعت وزش باد غربی به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی قم اعلام کرد:در روز یکشنبه نیز آسمان قم قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
در ساعات بعدازظهر یکشنبه نیز احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد غربی به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
\کمینه دمای شهر قم در روز یکشنبه ۲۲ و بیشینه دما ۳۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ با توجه به عبور سامانه بارشی و افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده است.
این هشدار از صبح شنبه ۱۱ مهرماه آغاز میشود و تا اواخر وقت همین روز اعتبار دارد و بر اساس آن، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد پیشبینی شده است.
منطقه اثر این مخاطره تمامی مناطق استان قم اعلام شده است.