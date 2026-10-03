بنا بر اعلام هواشناسی قم فردا یکشنبه سرعت وزش باد غربی به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی قم اعلام کرد:در روز یک‌شنبه نیز آسمان قم قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

در ساعات بعدازظهر یک‌شنبه نیز احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد غربی به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

\کمینه دمای شهر قم در روز یک‌شنبه ۲۲ و بیشینه دما ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ با توجه به عبور سامانه بارشی و افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده است.

این هشدار از صبح شنبه ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز اعتبار دارد و بر اساس آن، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد پیش‌بینی شده است.

منطقه اثر این مخاطره تمامی مناطق استان قم اعلام شده است.

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، هواشناسی قم
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