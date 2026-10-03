مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت با بهره‌گیری از ۶ مولد جدید پایه گازسوز به ظرفیت ۲۵.۸ مگاوات تا پایان مهرماه وارد مدار تولید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عظیم اعتمادی در جریان بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی از پروژه بازسازی نیروگاه طرشت با اعلام این خبر، افزود: این پروژه با بهره‌گیری از مولد‌های پایه گازسوز به جای واحد‌های بخار قدیمی نیروگاه دارای دو فاز بوده که فاز اول شامل ۶ مولد ۴.۳ مگاواتی و فاز دوم نیز دارای هشت مولد ۴.۳ مگاواتی است.

وی ادامه داد: تا نیمه مهرماه چهار مولد ۴.۳ مگاواتی و در نهایت دو مولد دیگر نیز تا انتهای مهرماه به شبکه برق کشور متصل و به صورت مستمر در مدار تولید قرار خواهند گرفت که با این اقدام فاز اول پروژه به ظرفیت ۲۵.۸ مگاوات به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

اعتمادی ادامه داد: فاز دوم نیز حداکثر تا پیک مصرف برق تابستان سال آینده در مدار تولید قرار خواهد گرفت و مجموع تولید این طرح را به ۶۰.۲ مگاوات خواهد رساند. بهره‌برداری از این پروژه با صرفه‌جویی سالانه حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب دستاوردی قابل توجه در شرایط محدودیت منابع آبی کشور به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اتصال این نیروگاه به شبکه برق ۶۳ کیلوولت نقش موثری در افزایش پایداری، بهبود قابلیت اطمینان و تقویت تامین برق غرب تهران ایفا خواهد کرد و با افزایش ظرفیت تولید برق در این منطقه زمینه کاهش فشار بر شبکه و ارتقای پایداری تامین انرژی فراهم می‌شود.

همچنین در جریان این بازدید سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث و تکمیل این نیروگاه جهت رفع بخشی از ناترازی برق تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نمایندگان مجلس بعنوان خادمین مردم از هیچ تلاش و کمکی جهت تسریع در اجرای پروژه‌های وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی دریغ نکرده و در کنار صنعت برق ایستاده است.

وی ادامه داد: مجلس در کنار وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق از طرح‌های توسعه‌ای و نیروگاه‌های در حال احداث حمایت کرده و این حمایت به‌ویژه در پروژه‌هایی که نقش موثری در پایداری شبکه برق مناطق مختلف کشور دارند با جدیت دنبال خواهد شد.

یزدی‌خواه ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت پذیرفته در خصوص تامین داخلی و بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه در دوران تحریم‌های فعلی، افزود: یکی از سرمایه‌های این کشور، مردم، نیروی انسانی و نخبگان آن هستند که با وجود تحریم‍‌های ظالمانه این کشور را به سمت قله‌های موفقیت سوق می‌دهند و اجرای چنین طرح‌هایی در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها نشان‌دهنده توانمندی متخصصان و ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی کشور است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: نیروگاه برق ، نیروگاه طرشت
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