باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی این رویداد، امیرحسین شمسیان دبیر‌اجرایی رویداد تدکس در ایران انتشار ایده‌های ارزشمند، معرفی فرهنگ و هویت ایرانی به جهان، ایجاد ارتباط میان ایران و جامعه جهانی ایده‌ها، الهام‌بخشی به نسل جوان و تبدیل شنیدن به کنش را از اهداف برگزاری این رویداد بین‌المللی برشمرد و افزود: در برگزاری تدکس به‌دنبال پیدا کردن ایده‌ها و روایت‌هایی که ارزش شنیده‌شدن دارند و رساندن آنها به مخاطبانی فراتر از یک سالن یا یک شهر و استفاده از ظرفیت TEDx برای معرفی بخشی از فرهنگ، هنر، معماری، ادبیات، تاریخ، انسان‌ها و روایت‌های معاصر ایران به مخاطب بین‌المللی هستیم.

وی، ادامه داد: استفاده از زبان جهانی TEDx برای آن‌که روایت‌های برخاسته از ایران بتوانند در کنار ایده‌های سایر نقاط جهان شنیده شوند، نشان دادن مسیر‌های واقعی زندگی؛ انتخاب‌ها، شکست‌ها، تغییر مسیرها، تجربه‌ها و تصمیم‌هایی که معمولاً پشت نتیجه نهایی دیده نمی‌شوند و این‌که هدف تنها انتقال اطلاعات نیست؛ ایده‌ها باید بتوانند مخاطب را به فکر کردن، سئوال پرسیدن، گفت‌و‌گو و در نهایت ایجاد تغییر در محیط خودش ترغیب کنند، همگی از مواردی است که در تدکس دنبال می‌شود.

دانشجویان و جوانان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار و افراد خلاق و ایده‌پرداز مخاطبان این رویداد بین‌المللی

دبیر اجرایی رویداد تدکس در ایران درباره مخاطبان هم توضیح داد: دانشجویان و جوانان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار، افراد خلاق و ایده‌پرداز، پژوهشگران، متخصصان و دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، فعالان و افراد دغدغه‌مند، افراد پیشرو و آینده‌نگر و در نهایت، هر فردی که کنجکاو است، سئوال می‌پرسد و به شنیدن یک ایده ارزشمند فرصت می‌دهد همگی از مخاطبان تدکس ۲۰۲۶ هستند.

شمسیان درباره تاریخچه کوتاه این رویداد گفت:) TED Design Technology Entertainment) و فعالیت خود را در سال ۱۹۸۴ در کالیفرنیا آغاز کرد. هدف اولیه آن گردهم‌آوردن افراد و ایده‌ها از حوزه‌های مختلف بود. با گذشت زمان، TED دامنه فعالیت خود را گسترش داد و به یک پلتفرم جهانی برای انتشار «ایده‌های ارزشمند برای انتشار» (Ideas Worth Spreading) تبدیل شد.

وی، خاطرنشان کرد: TED یک جریان جهانی برای انتشار ایده‌هاست و TEDx فرصتی است برای آن‌که ایده‌ها و روایت‌های ارزشمند هر جامعه در سطح محلی شکل بگیرند و به مخاطبان گسترده‌تر برسند.

دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران، تصریح کرد: نخستین رویداد رسمی TEDx در ایران در ۱۴ فوریه ۲۰۱۳ (۲۵ بهمن ۱۳۹۱) با برگزاری TEDxTehran برگزار شد. این رویداد با موضوع En Route»» برگزار شد و آغازگر گسترش TEDx در شهر‌های مختلف ایران بود.

شمسیان ادامه داد: علاقه‌مندان شرکت در این رویداد می‌توانند به‌صورت حضوری و آنلاین حضور داشته باشند با توجه به ظرفیت محدود سالن، علاقه‌مندان می‌توانند پس از اعلام رسمی فرآیند ثبت‌نام، برای حضور در رویداد درخواست خود را ثبت کنند. علاقه‌مندان از سراسر ایران و جهان می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی TEDxZand ثبت‌نام کرده و رویداد را به‌صورت آنلاین دنبال کنند.

وی، تصریح کرد: اطلاعیه رسمی زمان و نحوه ثبت‌نام به‌زودی از طریق وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی TEDxZand منتشر خواهد شد.

اختصاص بخشی از درآمد حاصل از برگزاری این رویداد به تکمیل پروژه خیریه «باغ مدرسه مهرستان»

دبیر اجرایی رویداد تدکس در ایران، افزود: بخشی از درآمد حاصل از برگزاری TEDxZand به تکمیل پروژه خیریه «باغ مدرسه مهرستان» در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت.

به گفته شمسیان، این پروژه زیر نظر مؤسسه خیریه مهرگستران فنی، که توسط جمعی از اساتید دانشگاه تهران تشکیل شده، اجرا می‌شود.

براساس این گزارش، تیم برگزارکننده TEDxZand، دانشجویان نخبه کشوری هستند اعضای این تیم که موفق به اخذ مجوز و لایسنس برگزاری این رویداد شده‌اند، همگی از میان دانشجویان نخبه دانشگاه‌های کشور هستند که در حوزه‌های مختلف علمی و تخصصی فعالیت دارند.



