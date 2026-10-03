جدول اجراهای هفته دوم بخش «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در سراسر کشور منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدول آثار هفته دوم بخش «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت منتشر شد.

لازم به توضیح است آثار بخش مسابقه و محور «ایران» با تمرکز بر نمایش‌های مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم، در شهرهای مختلف کشور میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی هستند.

بر اساس جدول اعلام‌شده، مشخصات، زمان و محل اجرای آثار هفته دوم به شرح زیر است:

«نفس‌گیر» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی/ تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی/ ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)

زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی با کارگردانی پویان عطایی/ اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری/ ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ (بخش مسابقه)

«باقی بقای بالی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاهمردی/ قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر / ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵ (بخش مسابقه/ ایران)

«زنگ دوم: تاماهوک» به نویسندگی مشترک آسیه سلطانی‌نژاد و فرزاد باقری با کارگردانی آسیه سلطانی‌زاده/ کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر/ ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰ (بخش مسابقه/ ایران)

«قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی/ میناب، تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی/ ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ (بخش مسابقه/ ایران)

«آذروتیر» به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظم‌زاده مژدهی/ رشت، مجتمع خاتم، نگارخانه مارلیک/ ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)

«ظهورپوتین» به نویسندگی و کارگردانی کوروش سلمانی دهبارز/ بندرعباس، پلاتو آفتاب/ ۱۱ تا ۱۷ مهر، دو سانس در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱ (بخش مسابقه/ ایران)

«اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی/ رشت، تماشاخانه نارون/ ۱۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۱۸ (بخش مسابقه)

«فروشی نیست» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان/ کرج، تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی‌بیگی/ ۱۲ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه / ایران)

«سوم روز» به نویسندگی مشترک شهرام پورعسکر و علی عباسیه با کارگردانی حسین کارگر/ بندر ماهشهر، سالن امین کاکولکی اداره ارشاد/ ۱۵ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه)

«سفینه‌ی غزل» به نویسندگی خسرو امیری با کارگردانی داود پارسا/ گچساران، سالن شهید مندلی‌زاده/ ۱۷ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، تئاتر
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