۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت سنگ اظهار کرد: این نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت داخلی و شرکت‌های خارجی برگزار می‌شود و بیش از ۴۵ هزار تن سنگ و محصولات مرتبط با صنعت سنگ در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی افزود: با همکاری انجمن سنگ ایران، امسال برای نخستین‌بار «میز خدمت سنگ» در نمایشگاه برپا خواهد شد و کارشناسان معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، نظام مهندسی معدن و نمایندگان دانشگاه در آن حضور خواهند داشت تا مسائل و مشکلات فعالان این صنعت بررسی شود.

شکوری ادامه داد: همچنین کتابی با همکاری انجمن سنگ ایران درباره مسائل و تحولات صنعت سنگ تهیه شده و در نمایشگاه ارائه خواهد شد. علاوه بر این، پنل‌های تخصصی در حوزه صنعت سنگ با حضور دانشگاهیان و فعالان این بخش برگزار می‌شود و برنامه‌های فرهنگی از جمله نقاشی و خطاطی روی سنگ و مجسمه‌سازی نیز در نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجرای کمپین «پشت سنگ، یک زندگی» گفت: این کمپین برای نخستین‌بار در نمایشگاه اجرا می‌شود و به موضوع آثار فشارهای کاری فعالان صنعت سنگ بر خانواده‌های آنها می‌پردازد. در این کمپین از کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد تا ابعاد خانوادگی و اجتماعی فعالیت در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور تجار و بازرگانان خارجی در نمایشگاه اظهار کرد: با وجود شرایط نامطمئن منطقه، تلاش شده حضور فعالان خارجی در نمایشگاه حفظ شود و در صورت تداوم شرایط موجود، هیأت‌هایی از روسیه و پاکستان در این دوره حضور خواهند داشت.

شکوری افزود: در ستاد برگزاری نمایشگاه که ریاست آن بر عهده معاونت معدنی وزارت صمت است، کارشناسان و مدیران مربوطه حضور دارند و مسائل و مشکلات صنعت سنگ در این چارچوب بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود. هدف این است که بخشی از گره‌های موجود در مسیر فعالیت صنعت سنگ با انجام کار کارشناسی برطرف شود.

وی ادامه داد: کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران هر سال جلسات مشترکی را با کمیسیون متناظر خود در استان مرکزی و سایر استان‌های سنگ‌خیز برگزار می‌کند. امسال نیز در حاشیه نمایشگاه، جلسه مشترک با اتاق بازرگانی استان مرکزی و فعالان حوزه سنگ برگزار خواهد شد و تمرکز اصلی این جلسات بر بررسی مسائل و مشکلات فعالان صنعت سنگ است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران از برگزاری چهاردهمین همایش صنعت سنگ در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: در این همایش با حضور مسئولان و مدیران مرتبط، موضوعاتی همچون اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات سنگ بررسی و درباره مسائل این حوزه تصمیم‌گیری خواهد شد.

شکوری با اشاره به نوآوری‌های جدید در صنعت سنگ گفت: یکی از جدیدترین فناوری‌های دنیا در حوزه فرآوری، دستگاه‌هایی است که امکان برش سنگ‌های نرم را با راندمان بالاتر فراهم می‌کنند. استفاده از این فناوری می‌تواند ضایعات را کاهش دهد و میزان بهره‌وری از سنگ استخراج‌شده از معدن را حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده سنگ خواهد داشت.

وی افزود: شرکت‌های مهمی در چین این دستگاه‌ها را تولید می‌کنند و تعدادی از فعالان صنعت سنگ ایران نیز این تجهیزات را خریداری کرده‌اند. قرار بود در سال گذشته در نمایشگاه شیامن چین این فناوری به صورت گسترده معرفی شود که به دلیل وقوع جنگ این برنامه تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، این فناوری می‌تواند تحول مهمی در صنعت فرآوری سنگ ایجاد کند و امیدواریم استفاده از آن در کارخانه‌های سنگبری کشور گسترش یابد.

شکوری همچنین از برگزاری برنامه‌هایی درباره کاهش کربن در صنعت سنگ خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون شناسنامه محصول، ردپای کربن و تولید سبز از موضوعات مهم روز دنیا هستند و دوره‌ها و نشست‌هایی با مشارکت انجمن سنگ ایران، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، انجمن مدیریت سبز ایران و مؤسسه راهبردی معدن و فولاد سبز برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: کاهش مصرف انرژی، آب و ضایعات در فرآیند تولید علاوه بر آثار زیست‌محیطی، می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش داده و برای تولیدکنندگان سنگ یک مزیت رقابتی ایجاد کند. این موضوع می‌تواند به افزایش بازار صادراتی ایران و افزایش سهم کشور از بازار جهانی سنگ کمک کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور صنعت سنگ در اجلاس تغییرات اقلیمی «کاپ ۳۱» در آنتالیا گفت: این اجلاس در نوامبر در ترکیه برگزار می‌شود و انجمن سنگ ایران و اتاق بازرگانی ایران نیز حضور پررنگی در آن خواهند داشت. هدف اصلی این اجلاس، بررسی راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حرکت به سمت تولید و توسعه پایدار است.

شکوری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که طی دو سال گذشته در صنعت سنگ دنبال کرده‌ایم، معرفی سنگ طبیعی به عنوان محصولی با قابلیت تولید و مصرف کم‌کربن بوده است. در این زمینه با رئیس انجمن سنگ آمریکا همکاری‌هایی آغاز شد تا موضوع کاهش انتشار کربن در زنجیره تولید و تجارت سنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی سنگ گفت: یکی از مسائل مهم این است که سنگ استخراج‌شده از ایران مسافت بسیار طولانی را طی می‌کند، برای فرآوری به کشور دیگری منتقل می‌شود و سپس دوباره به کشورهای مصرف‌کننده بازمی‌گردد. این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، میزان انتشار کربن ناشی از حمل‌ونقل را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاری و فرآوری سنگ در داخل کشور توسعه پیدا کند.

شکوری افزود: در همین راستا، ایده «جاده ابریشم سنگ» مطرح شد و طی دو سال گذشته تلاش کردیم انجمن‌های سنگ کشورهای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم. خوشبختانه سال گذشته این اتفاق افتاد و امسال نیز نخستین مجمع ائتلاف جهانی سنگ طبیعی با حضور انجمن‌های سنگ کشورهای مختلف شکل گرفت.

وی هدف از تشکیل این فدراسیون جهانی را تقویت جایگاه سنگ طبیعی در بازارهای بین‌المللی عنوان کرد و گفت: باید به دنیا نشان دهیم که سنگ طبیعی در مقایسه با بسیاری از کالاهای جایگزین، از دوام بالایی برخوردار است و در فرآیند تولید و مصرف می‌تواند انتشار کربن کمتری ایجاد کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این فدراسیون، ایجاد همکاری میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ و در نهایت ایجاد یک «پاسپورت سنگ» است؛ به این معنا که از زمان استخراج سنگ از معدن تا رسیدن به مقصد، میزان انتشار کربن آن مشخص باشد و تولیدکننده بتواند میزان کربن کاهش‌یافته در فرآیند تولید را نیز ثبت کند.

شکوری با بیان اینکه این فدراسیون می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی صنعت سنگ نیز نقش‌آفرین باشد، گفت: امروز در برخی کشورها تعرفه‌های سنگینی برای تجارت سنگ اعمال می‌شود و فدراسیون جهانی می‌تواند با ایجاد تعامل میان کشورها و نهادهای بین‌المللی، در تسهیل تجارت و کاهش موانع صادراتی نقش داشته باشد.

وی افزود: تبادل دانش و تجربه میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده، حضور مشترک در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اجرای پروژه‌های تجاری و صنعتی از دیگر اهداف این همکاری است.

شکوری اظهار کرد: در اجلاس کاپ ۳۱ می‌توان بر این موضوع تأکید کرد که کاهش مصرف انرژی و آب و کاهش ضایعات در صنعت سنگ، صرفاً برای دریافت برچسب سبز نیست، بلکه می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهد و برای صادرکنندگان ایرانی مزیت رقابتی ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت بازار جهانی سنگ گفت: ارزش تجارت جهانی سنگ در حال حاضر حدود ۴۲ میلیارد دلار است و سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است. هدف ما این است که هم اندازه بازار سنگ را در مقایسه با محصولاتی مانند کاشی و سرامیک توسعه دهیم و هم سهم ایران را از این بازار افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با همکاری رسانه‌ها، فعالان صنعت سنگ، برگزارکنندگان نمایشگاه، مسئولان وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط و همچنین مسئولان استان‌های سنگ‌خیز کشور، می‌توان زمینه ارتقای جایگاه صنعت سنگ ایران را در بازارهای داخلی و جهانی فراهم کرد.