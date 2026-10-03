هشدار سیلاب بر اثر پدیده ال نینو در آذربایجان شرقی

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف غفارزاده با اشاره به اینکه ال‌نینو پدیده‌ای طبیعی است که بر اثر گرم‌شدن غیرعادی آب اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و می‌تواند الگوی بارش و دمای مناطق مختلف را تغییر دهد، گفت: از این رو، باید ضمن آمادگی برای کنترل مخاطرات، از ظرفیت رواناب‌های ایجادشده برای ذخیره آب در مخازن سدها نیز استفاده کرد.

وی با یادآوری خسارات سیلاب سال ۱۳۹۶ و جان‌باختن ۴۸ نفر در شهرستان‌های عجب‌شیر و آذرشهر، بر ضرورت توجه جدی به نقاطی که می‌توانند در زمان سیلاب موجب تشدید خسارت شوند تأکید کرد و گفت: پل‌ها و آبراهه‌ها، به دلیل احتمال گرفتگی با رسوبات و پسماندها، از نقاط حساس هنگام وقوع سیلاب هستند و برخی تأسیسات از جمله تیرهای برق و مخابرات و تأسیسات آب و فاضلاب نیز در حریم و مسیر مسیل‌ها قرار گرفته‌اند که باید جابه‌جا یا ایمن‌سازی شوند.

وی همچنین بر ضرورت لایروبی آبروها و مسیل‌های داخل شهر و توجه ویژه به نقاط گردشگری واقع در مسیر رودخانه‌ها تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در راستای آمادگی استان، پدافند غیرعامل جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده و نقاط حادثه‌خیز در شهرستان‌ها با مسئولیت فرمانداران شناسایی شده است. همچنین با دستور استاندار، ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی طی ۱۵ روز برای رفع نقاط پرخطر بسیج شده و عملیات بازگشایی مسیل‌ها و لایروبی رودخانه‌ها در شهرستان‌هایی از جمله تبریز، مرند، مراغه، ملکان، هشترود، بناب و ترکمانچای در حال انجام است.

غفارزاده با اشاره به شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌شرقی، استان را از مناطق مستعد سیلاب دانست و افزود: در جنوب تبریز، مسیل‌های بالادست در محدوده‌هایی همچون ائل‌گلی، مارالان، منظریه، لاله و اتوبان شهید کسایی از جمله مسیرهایی هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. همچنین برخی نقاط گردشگری مانند کندوان به دلیل حضور گردشگران در بستر و حاشیه رودخانه، در زمان بارش‌های شدید نیازمند توجه و رعایت جدی الزامات ایمنی هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش مردم در کاهش خسارات سیلاب اظهار کرد: سیلاب ممکن است در مدت کوتاهی شکل بگیرد و با خود حجم زیادی از آب، رسوبات، درخت و پسماند را وارد مسیر کند؛ بنابراین نباید منتظر ماند تا وقوع سیلاب به‌طور کامل قابل پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و دستگاه‌های اجرایی، خودداری از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از حضور در مسیرهای سیلابی، به‌ویژه در مناطق گردشگری، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای حفظ جان شهروندان است، خاطرنشان کرد که مدیریت صحیح رواناب‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش خسارات، به تأمین منابع مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه، قوری‌گول و سایر پهنه‌های آبی استان کمک کند.

عفارزاده اعلام کرد: در سال آبی گذشته، میزان بارش استان حدود ۴۲ درصد بیشتر از سال قبل و ۱۲.۹ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت بود و در مجموع ۳۳۷ میلی‌متر بارش در استان ثبت شد. افزایش حدود ۱۷۵ درصدی رواناب‌ها نیز موجب شد شرایط برای آبگیری بهتر سدهای استان فراهم شود.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی دارای ۱۲ سد بزرگ و ۱۲۰ سد کوچک است و میانگین پرشدگی این مخازن به ۴۲ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۱۷ درصد بهبود یافته است. این شرایط در حالی رقم خورده که تداوم بارش‌ها نیز نمی‌تواند کسری انباشته منابع آب زیرزمینی را در کوتاه‌مدت جبران کند؛ چرا که سالانه حدود ۵۸ میلیون مترمکعب برداشت مازاد از این منابع انجام می‌شود و مجموع اضافه‌برداشت انباشته از آب‌های زیرزمینی استان به بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی