ترامپ بودجه مرتبط با جنگ اوکراین را به متحدان آمریکای لاتین اختصاص داد

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امورخارجه ایالات متحده در ماه سپتامبر (شهریور)، به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد بیش از ۵۲ میلیون دلار کمک نظامی که بخشی از آن برای کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شده بود را به دولتهای راستگرا پاناما، پرو، اکوادور و کلمبیا تخصیص دهد.
پس از این اعلام، جین شاهین سناتور دموکرات و گرگوری میکس عضو دموکرات مجلس نمایندگان ضمن مخالفت با این تخصیص، مانع اجرای آن شدند.
هرچند سه مقام دولت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفتهاند که دولت ترامپ به کنگره اعلام کرده است که به این مخالفت اعتنا نمیکند.
تلگراف خاطرنشان کرده است: ترامپ در دولت دوم سیاست کاهش حضور نظامی در اروپا را ادامه داده و به سمت آمریکای لاتین تغییر نگاه داده است؛ منطقهای که نسل جدیدی از رهبران همفکر با وی متعهد به همکاری در مقابله با قاچاق مواد مخدر و سرکوب مهاجرت غیرقانونی شدهاند.
به عنوان مثال ترامپ بارها از نایب بوکله رئیسجمهوری راستگرای السالوادور که با ایالات متحده در زندانی کردن ۱۰ها تن از تبعیدشدگان در یک زندان بزرگ محل نگهداری مظنونان به رهبری باندهای تبهکار همکاری کرده، تمجید کرده است.
او همچنین از تحسینکنندگان دلسی رودریگس رئیسجمهوری موقت ونزوئلا است که کنترل بخش بزرگی از منابع نفتی این کشور را به آمریکا واگذار کرده است. آبلاردو د لا اسپریلا رئیسجمهوری کلمبیا ملقب به «ببر» که متعهد به کشتن ۱۰ رهبر کارتلهای مواد مخدر در سه ماه نخست ریاست جمهوریش شده نیز مورد توجه ویژه ترامپ است.
واشنگتن پست در تشریح چرخش سیاست از اروپا و خاورمیانه به سمت نیمکره غربی آن را سازگار با راهبرد امنیت ملی ایالات متحده دانست.
براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، «بودجهای که در نیمکره غربی استفاده میشود، مشارکتهای امنیتی ایالات متحده را تقویت کرده و با نفوذ نظامی دشمن در منطقه مشترک ما مقابله خواهد کرد.»
این در حالی است که بخشی از این بودجه در ابتدا برای اسلواکی و مقدونیه شمالی و بخشی از آن برای عراق و تونس در نظر گرفته شده بود.
روزنامه واشنگتن پست نیز گزارش داده است که دموکراتهای کنگره آمریکا ماه گذشته میلادی در دیدار با مقامات وزارت امورخارجه این کشور درباره انتقال این منابع به کشورهای آمریکای لاتین و چگونگی تطابق آن با معیار تعیین شده در یک قانون یعنی واکنش به وضعیت اوکراین یا کشورهای متاثر از جنگ اوکراین توضیح خواستند.
تلگراف در پایان به تنشها میان ترامپ و فردریش مرتس به دلیل انتقاد وی از جنگ علیه ایران اشاره کرده است که در نتیجه آن دولت آمریکا تصمیم به خروج پنج هزار نیروی نظامی خود از آلمان گرفت. ترامپ بارها از متحدان ناتو به دلیل حمایت نکردن از جنگ علیه ایران انتقاد کرده و همین امر بر تنشها میان دو سوی اتلانتیک و ارسال سلاح به اوکراین افزوده است؛ تسلیحاتی که ترامپ بارها انتقال آنها را متوقف کرده و کییف را برای توافق صلح با روسیه تحت فشار قرار داده است.
منبع: ایرنا