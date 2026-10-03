باشگاه خبرنگاران جوان - کامرانیفرد مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق رسالت این اداره کل مبنی بر توانمندسازی جوانان، ۲۸۹ نفر از این سربازان در کارگاههای مهارتآموزی مستقر در پادگانها و ۲۰۲ نفر دیگر در کارگاههای محیط واقعی کار، تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتهاند.
او افزود: از ابتدای سال تاکنون، مجموعاً ۷۲ هزار و ۲۶۸ ساعت آموزش مهارتی برای سربازان وظیفه استان به ثبت رسیده است که این امر نشاندهنده عزم جدی ما برای تحقق شعار هر سرباز، یک مهارت و ایجاد آمادگی برای ورود قدرتمندانه این عزیزان به بازار کار است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه ۶۸ دوره مهارتی متنوع برای این گروه هدف برگزار شده است، عنوان کرد: بر اساس پایشهای انجام شده، رشتههای «برق ساختمان»، «تعمیر خودرو»، «نصب و تعمیر کولر آبی» و «آرایش و پیرایش مردانه»، جزو پرمخاطبترین و پرطرفدارترین دورههایی بوده که با استقبال حداکثری سربازان مواجه شده است.
کامرانیفرد تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با تنوعبخشی به دورهها و ارتقای کیفیت آموزشها، به گونهای عمل کنیم که سربازان عزیز پس از پایان دوران خدمت، با دستان پر از مهارت و اعتمادبهنفس بالا، دغدغهای برای اشتغال و کارآفرینی نداشته باشند و بهعنوان نیروهای متخصص به بدنه اقتصادی استان تزریق شوند.
منبع: روابط عمومی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی