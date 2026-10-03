مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، با تأکید بر اهمیت دوران خدمت سربازی به عنوان فرصتی طلایی برای کسب مهارت‌های کاربردی، از ارائه آموزش‌های مهارتی به ۴۹۱ سرباز وظیفه از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامرانی‌فرد مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق رسالت این اداره کل مبنی بر توانمندسازی جوانان، ۲۸۹ نفر از این سربازان در کارگاه‌های مهارت‌آموزی مستقر در پادگان‌ها و ۲۰۲ نفر دیگر در کارگاه‌های محیط واقعی کار، تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفته‌اند.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون، مجموعاً ۷۲ هزار و ۲۶۸ ساعت آموزش مهارتی برای سربازان وظیفه استان به ثبت رسیده است که این امر نشان‌دهنده عزم جدی ما برای تحقق شعار هر سرباز، یک مهارت و ایجاد آمادگی برای ورود قدرتمندانه این عزیزان به بازار کار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه ۶۸ دوره مهارتی متنوع برای این گروه هدف برگزار شده است، عنوان کرد: بر اساس پایش‌های انجام شده، رشته‌های «برق ساختمان»، «تعمیر خودرو»، «نصب و تعمیر کولر آبی» و «آرایش و پیرایش مردانه»، جزو پرمخاطب‌ترین و پرطرفدارترین دوره‌هایی بوده که با استقبال حداکثری سربازان مواجه شده است.

کامرانی‌فرد تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با تنوع‌بخشی به دوره‌ها و ارتقای کیفیت آموزش‌ها، به گونه‌ای عمل کنیم که سربازان عزیز پس از پایان دوران خدمت، با دستان پر از مهارت و اعتمادبه‌نفس بالا، دغدغه‌ای برای اشتغال و کارآفرینی نداشته باشند و به‌عنوان نیرو‌های متخصص به بدنه اقتصادی استان تزریق شوند.

منبع: روابط عمومی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

برچسب ها: فنی و حرفه ای ، مهارت آموزی
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