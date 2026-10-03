فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر و سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: کارگران، بازاریان و اصناف در دوران دفاع مقدس هم در خط مقدم جبهه‌ها حضور داشتند و هم در پشتیبانی از رزمندگان نقش‌آفرین بودند و تعدادی از شهدای این قشر به فرماندهان مؤثر دوران دفاع مقدس تبدیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _  سردار جمشید رضایی در دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان که در سالن فجر سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، کار و تلاش برای تأمین روزی حلال جایگاه ارزشمندی دارد و پیامبر اکرم(ص) نیز بر دستان کارگری که برای تأمین معاش خانواده تلاش می‌کرد بوسه زدند.

وی افزود: این نگاه نشان‌دهنده جایگاه والای کارگران و انسان‌هایی است که برای تأمین روزی حلال خانواده خود تلاش می‌کنند و این قشر در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز همواره در صحنه‌های مهم حضور داشته است.

فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر با اشاره به تقدیم شهدای کارگری و اصناف در دوران دفاع مقدس بیان کرد: حدود ۱۴ هزار نفر از این قشر متعهد در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب شدند و شمار زیادی از کارگران، بازاریان و نیروهای اصناف نیز با حضور در جبهه‌ها به فرمان امام خمینی(ره) لبیک گفتند.

رضایی ادامه داد: شهدای ما تنها انسان‌هایی نیستند که نزد پروردگار روزی می‌خورند، بلکه مایه حیات و آبروی جامعه دینی هستند و عزت، شکوه، صلابت و اقتدار امروز کشور به برکت خون شهداست.

وی با اشاره به حضور کارگران در عرصه فرماندهی دفاع مقدس گفت: بسیاری از کارگرانی که در دوران دفاع مقدس راهی جبهه شدند، با توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای خود به نیروهای مؤثر و فرماندهان دوران دفاع مقدس تبدیل شدند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: نقش کارگران و بازاریان تنها به حضور در خط مقدم محدود نبود، بلکه این اقشار در پشتیبانی از جبهه‌ها و فعالیت‌های پشت جبهه نیز نقش مهمی داشتند.

رضایی با بیان خاطره‌ای از تفحص پیکر شهدا گفت: پس از یکی از عملیات‌ها تعدادی از شهدای یک یگان همچنان مفقود بودند و در جریان جست‌وجو، فردی محلی از مشاهده نورهایی در پشت صخره‌ها هنگام غروب خبر داد. نیروهای تفحص پس از بررسی منطقه، پیکر پنج شهید را در همان محدوده پیدا کردند.

وی تأکید کرد: باید مقام و عظمت شهدا را بشناسیم و تلاش کنیم ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

فرمانده قرارگاه شهید شهرامفر در ادامه با اشاره به اهمیت تولید اظهار کرد: تولیدکنندگان و کارگران از مؤلفه‌های قدرت و امنیت‌ساز جامعه هستند و باید قدر این قشر عظیم و زحمتکش را بدانیم.

صلواتی: دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف در مسیر کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان برگزار شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز گفت: دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان در راستای برگزاری کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان و با همکاری دستگاه‌های مختلف و شرکای اجتماعی برگزار شد.

برهان صلواتی در این اجلاسیه ضمن خیرمقدم به مهمانان و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: سنندج سرزمین فداکاری‌های بزرگ و شهری با مردمانی برخوردار از غیرت، مردانگی و شرافت است و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این سرزمین است.

وی با قدردانی از استاندار کردستان افزود: برگزاری این اجلاسیه با حمایت مسئولان استان و همراهی مجموعه‌های مختلف دنبال شد و در این مسیر جلسات متعددی با شرکای اجتماعی، اصناف و مجموعه‌های مرتبط در شهرستان‌های استان برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها، اتاق‌های اصناف، تعاونی‌ها و دیگر شرکای اجتماعی در برگزاری برنامه‌های مرتبط با این اجلاسیه همکاری کردند و از تلاش همه این مجموعه‌ها قدردانی می‌کنم.

صلواتی بیان کرد: در سطح استان دو یادواره با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد و امروز نیز این اجلاسیه در ادامه همان مسیر و در راستای برگزاری کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان برگزار شده است.

وی با اشاره به همکاری مجموعه‌های مختلف در برگزاری این برنامه گفت: استانداری کردستان، سپاه بیت‌المقدس، بسیج، اعضای شورای راهبردی و همکاران مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان و شهرستان‌ها برای برگزاری این اجلاسیه تلاش کردند که از همه آنها تشکر می‌کنم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به گستردگی جامعه هدف این وزارتخانه گفت: حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه بزرگی را دربرمی‌گیرد و وظایف این مجموعه نیز گسترده و سنگین است.

صلواتی در پایان با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت وبیناری در اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف گفت: حضور وزیر در این برنامه و پذیرفتن دعوت خانواده‌های شهدا برای شرکت در این اجلاسیه قابل تقدیر است و از این همراهی صمیمانه تشکر می‌کنم.

برچسب ها: شهدا ، شهید ، اجلاسیه شهدا ، کردستان ، سنندج
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