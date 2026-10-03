\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0627\u0633\u062a\u062b\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0637\u06cc\u0641 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0645\u0648\u0641\u0642\u200c\u0627\u0646\u062f.\n