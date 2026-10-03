باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توانایی بالای دانش‌آموزان ناشنوا در حوزه ورزش + فیلم

دانش آموزان ناشنوا و کم‌شنوای کشور افتخارات زیادی را در امور ورزشی کسب کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان سالار قاسمی مدانی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برنامه تلویزیونی گفت: طیف دانش آموزانی که دچار آسیب‌های شنوایی هستند در حوزه ورزش موفق‌اند.

مطالب مرتبط
توانایی بالای دانش‌آموزان ناشنوا در حوزه ورزش + فیلم
young journalists club

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

توانایی بالای دانش‌آموزان ناشنوا در حوزه ورزش + فیلم
young journalists club

چالشی فراتر از میدان نظامی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

توانایی بالای دانش‌آموزان ناشنوا در حوزه ورزش + فیلم
young journalists club

وقتی بتن می‌تواند جای آسفالت را بگیرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم
۳۷۲

 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
۲۷۰

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم
۲۴۷

از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم
۲۳۹

 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
نگرانی آمریکا از شتاب موشکی و توان هسته‌ای ایران + فیلم
۱۵۳

نگرانی آمریکا از شتاب موشکی و توان هسته‌ای ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha