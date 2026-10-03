باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور از آغاز فرآیند ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و تأکید کرد: به‌منظور حمایت از متقاضیان، کمک‌هزینه ثبت‌نام این آزمون به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی بااعلام این خبر، اظهار کرد: دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت منتشر شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه، در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه آغاز شده و تا روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت، افزود: داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه اعلام‌شده و مطالعه دقیق دفترچه راهنما، در بازه زمانی تعیین‌شده فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، آزمون مذکور در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور درباره نحوه تعیین ظرفیت‌ها و شرایط احراز توضیح داد: سازوکار تعیین ظرفیت در این آزمون، بر اساس تعداد سهمیه اختصاص‌یافته به هر دستگاه و مجوز‌های استخدامی صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است. همچنین شغل‌محل‌ها بر مبنای نیاز دستگاه‌ها، پست‌های سازمانی خالی و پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند؛ بنابراین ترکیب عناوین شغلی و استان‌ها مستقیماً به نیاز و پست‌های بلاتصدی هر دستگاه بستگی دارد.

افشاری ادامه داد: شرایط احراز و رشته‌های تحصیلی واجد شرایط برای هر عنوان شغلی نیز بر اساس آخرین مصوبات و شناسنامه مشاغل ابلاغی از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و در دفترچه درج شده است؛ لذا با توجه به اینکه ظرفیت‌ها و شرایط احراز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است، امکان تغییر یا افزایش ظرفیت و شرایط احراز در این مرحله وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان بهزیستی از جامعه هدف، خاطرنشان کرد: به‌منظور تسهیل در روند شرکت متقاضیان در این آزمون، تمامی افراد دارای معلولیت می‌توانند پس از پایان مهلت مقرر ثبت‌نام، با ارائه «برگه ثبت‌نام» به ادارات کل بهزیستی استان محل سکونت خود مراجعه کرده و کمک‌هزینه ثبت‌نام در آزمون را دریافت کنند.

منبع: بهزیستی