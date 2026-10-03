باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ پاییز که از راه می‌رسد، باغ‌های گردوی روستاهای کردستان حال‌وهوای دیگری ‏پیدا می‌کنند؛ صدای ترکه‌های چوبی که بر شاخه‌های درختان کهنسال فرود می‌آید، ‏در سکوت صبحگاهی روستا می‌پیچد و نوید فصل برداشت را می‌دهد‎.‎

هر ضربه چوب، گردویی را از شاخه جدا می‌کند؛ گردوهایی که لحظه‌ای در هوا ‏معلق می‌مانند و بعد بر زمین می‌غلتند. پوست سبز و ضخیمشان زیر ضربه‌ها ‏ترک می‌خورد و عطر تند و تلخ گردوی تازه، با بوی خاک و نسیم سرد پاییزی ‏درهم می‌آمیزد‎.‎

زیر درختان، مردان با چوب‌های بلند شاخه‌های دور از دسترس را می‌تکانند و ‏زنان و دیگر اعضای خانواده گردوهای افتاده را جمع می‌کنند. گوشه‌ای از باغ، ‏گونی‌ها و حصیرها پهن شده و گردوها یکی‌یکی از پوست جدا می‌شوند؛ دستانی ‏که از تماس با پوست سبز گردو تیره شده‌اند، تصویری روشن از رنج و تلاش ‏باغداران در فصل برداشت است‎.‎

این روزها در روستاهای گردوخیز کردستان، زندگی با ریتم برداشت محصول ‏پیش می‌رود؛ صبح‌ها از باغ آغاز می‌شود و تا غروب ادامه دارد و بخشی از کار ‏نیز به خانه‌ها کشیده می‌شود. گردو برای بسیاری از خانواده‌های روستایی تنها ‏یک محصول نیست؛ حاصل یک سال مراقبت از درخت، آبیاری، هرس، مقابله با ‏سرما و آفات و چشم‌انتظاری برای رسیدن پاییز است‎.‎

از رنج یک‌ساله تا برکت پاییزی

کاک صادق، یکی از باغداران گردو در یکی از روستاهای کردستان، از ‏روزهای برداشت می‌گوید؛ روزهایی که خستگی کار سخت باغ را با دیدن ‏محصول بر تن می‌گذارد‎.‎

او می‌گوید امسال به دلیل گرمای زودهنگام تابستان، گردوها کمی زودتر از ‏سال‌های گذشته به مرحله برداشت رسیده‌اند و برداشت باغ از اوایل مهر آغاز شده ‏است؛ ابتدا درختان پایین‌دست باغ برداشت شده‌اند و اکنون نوبت به درختان ‏بخش‌های مرتفع‌تر رسیده است‎.‎

این باغدار کردستانی توضیح می‌دهد که کار معمولاً از حدود ساعت۶ ونیم صبح ‏آغاز می‌شود و تا ظهر ادامه دارد. پس از استراحتی کوتاه، کار دوباره از حدود ‏ساعت سه بعدازظهر شروع می‌شود و تا غروب ادامه پیدا می‌کند؛ شب‌ها نیز ‏اعضای خانواده در خانه مشغول جدا کردن پوست گردو و آماده‌سازی محصول ‏برای خشک شدن هستند‎.‎

به گفته او، فصل برداشت گردو، فصل کار جمعی خانواده است؛ برخی از اهالی ‏روستا که در این روزها فرصت بیشتری دارند، برای تکاندن درختان وجمع‌آوری ‏محصول کمک می‌کنند و اعضای خانواده نیز در ساعات بعدازظهر در پاک‌کردن ‏و جمع‌آوری گردوها همراه می‌شوند‎.‎

کاک صادق درباره وضعیت محصول امسال نیز می‌گوید: باردهی درختان نسبت ‏به سال گذشته بهتر بوده است؛ هرچند سرمای بهاره همچنان یکی از نگرانی‌های ‏باغداران است و در سال گذشته بخشی از شکوفه‌ها را از بین برد، اما محصول ‏امسال از نظر کیفیت شرایط بهتری داشته است‎.‎

بازار گردو؛ محصولی که مشتری خود را دارد

این باغدار درباره بازار فروش گردو نیز معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی بر ‏میزان مصرف خانوارها تأثیر گذاشته است، اما گردو همچنان محصولی ‏پرتقاضاست و در نهایت بخش عمده محصول برداشت‌شده به فروش می‌رسد‎.‎

او می‌گوید برداشت گردو کار ساده‌ای نیست؛ از بالا رفتن از درخت و تکاندن ‏شاخه‌ها گرفته تا جمع‌آوری، پوست‌گیری و خشک‌کردن محصول، همه مراحل ‏نیازمند زمان، توان و نیروی کار است، اما وقتی حاصل یک سال تلاش در برابر ‏چشم باغدار قرار می‌گیرد، خستگی کار فراموش می‌شود‎.‎

کاک صادق تأکید می‌کند:این محصول، برکت زمین و دسترنج یک سال ماست‎.‎

گردوی کردستان؛ محصولی فراتر از یک برداشت پاییزی

درختان گردو در بسیاری از روستاهای کردستان، بخشی از چشم‌انداز طبیعی و ‏اقتصادی منطقه را شکل داده‌اند؛ درختانی که گاه سال‌ها و نسل‌هاست در باغ‌های ‏روستایی ایستاده‌اند و هر پاییز، بخشی از محصول خود را به سفره خانواده‌ها ‏می‌رسانند‎.‎

اما پشت این تصویر زیبای پاییزی، واقعیتی مهم‌تر نیز وجود دارد؛ تولید گردو ‏برای باغداران کردستان با مخاطراتی همچون سرمای دیررس بهاره، تغییرات ‏اقلیمی، هزینه‌های تولید، نیاز به نیروی کار و مشکلات بازار همراه است. از ‏همین رو، حفظ این ظرفیت نیازمند اصلاح باغات، استفاده از ارقام مناسب، ‏مدیریت اصولی آب و تغذیه و توجه بیشتر به فرآوری و بسته‌بندی محصول است‎.‎

‏۳۲‏‎ ‎هزار تن گردو در انتظار برداشت از باغ‌های کردستان

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در گفت‌وگو با ‏خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح باغات ‏گردوی استان حدود ۱۳ هزار هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۲ ‏هزارتن گردو از باغات استان برداشت شود‎.‎

وی افزود: میزان نهایی تولید به شرایط آب‌وهوایی، زمان برداشت و عملکرد ‏باغات در مناطق مختلف بستگی دارد‎.‎

نقشبندی ادامه داد: شهرستان‌های سروآباد، مریوان، سنندج، کامیاران و بانه در ‏مجموع حدود ۹۰ درصد سطح باغات گردوی استان را در اختیار دارند و از ‏مهم‌ترین مناطق تولید این محصول محسوب می‌شوند‎.‎

وی با اشاره به جایگاه کردستان در تولید گردو گفت: این استان با تولید حدود ۳۲ ‏هزار تن گردو، پس از همدان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و گستردگی ‏باغات، شرایط اقلیمی مناسب بسیاری از مناطق، ظرفیت ژنتیکی، تنوع ارقام و ‏ژنوتیپ‌های بومی و سابقه طولانی باغداری از عوامل مؤثر در این جایگاه است‎.‎

سرمای بهاره؛ دغدغه همیشگی باغداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به حساسیت گردو به سرمای ‏دیررس بهاره اظهار کرد: وقوع سرما پس از آغاز رشد و برگ‌دهی می‌تواند به ‏جوانه‌ها و اندام‌های سبز آسیب وارد کرده و در نهایت موجب کاهش عملکرد شود‎.‎

نقشبندی گفت: استفاده از ارقام دیر‌برگ‌ده، انتخاب مناطق مناسب و مدیریت ‏اصولی باغ از جمله راهکارهای کاهش خسارت ناشی از سرمای دیررس است‎.‎

وی افزود: توسعه ارقام اصلاح‌شده و دیر‌برگ‌ده همچون چندلر، فرانکت و فرنت ‏در کنار ژنوتیپ‌های برتر بومی در برنامه اصلاح و نوسازی باغات استان مورد ‏توجه قرار دارد‎.‎

سرشاخه‌کاری؛ راهی برای جوان‌سازی باغ‌ها

نقشبندی با اشاره به اجرای طرح سرشاخه‌کاری در باغات گردوی استان اظهار ‏کرد: این روش امکان جایگزینی تاج درختان نامرغوب و کم‌بازده با ارقام و ‏ژنوتیپ‌های برتر را فراهم می‌کند و علاوه بر افزایش عملکرد و کیفیت، موجب ‏یکنواخت‌تر شدن محصول و کاهش حساسیت به سرمای دیررس بهاره می‌شود‎.‎

وی افزود: افزایش عملکرد حتی تا حدود دو برابر از اهداف این طرح است و ‏سالانه بیش از ۲۵۰ هکتار از باغات گردوی استان تحت عملیات تغییر تاج و ‏سرشاخه‌کاری قرار می‌گیرد‎.‎

مدیریت آب و تغذیه، عامل مهم افزایش عملکرد

نقشبندی با اشاره به اهمیت مدیریت آب و تغذیه در باغ‌های گردو گفت: مدیریت ‏صحیح آبیاری و تغذیه از عوامل اساسی در حفظ سلامت درخت، تشکیل میوه و ‏پرشدن مغز گردو است‎.‎

وی افزود: مصرف آب باید متناسب با نیاز درخت، مرحله رشد و شرایط خاک ‏مدیریت شود و تغذیه نیز بر اساس آزمون خاک و برگ و نیاز واقعی باغ انجام ‏گیرد‎.‎

وی یادآور شد: مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها و اصلاح ساختار باغ نیز در کنار ‏مدیریت آب و تغذیه، تأثیر مستقیمی بر عملکرد و کیفیت محصول دارد‎.‎

از باغ تا بازار؛ ضرورت توجه به ارزش افزوده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر ضرورت توسعه فرآوری، ‏سورت و بسته‌بندی گردو تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم تولید استان، حرکت ‏از فروش محصول خام به سمت درجه‌بندی، بسته‌بندی استاندارد، فرآوری و ایجاد ‏بازارهای صادراتی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کند‎.‎

وی خاطرنشان کرد: اصلاح باغات و یکنواخت شدن محصول نیز زمینه را برای ‏سورت و بسته‌بندی مناسب و حضور در بازارهای رقابتی فراهم می‌کند‎.‎

پاییز می‌رود، اما قصه باغداران می‌ماند

حالا در گوشه‌گوشه روستاهای کردستان، باغداران آخرین گردوهای فصل را از ‏شاخه‌ها پایین می‌آورند؛ گردوها پس از پوست‌گیری و خشک‌شدن راهی انبار و ‏بازار می‌شوند و باغ‌ها دوباره آرام می‌گیرند‎.‎

اما برای باغدار، قصه گردو با پایان برداشت تمام نمی‌شود. تا پاییز سال بعد، ‏هرس، آبیاری، تغذیه، مراقبت از درختان و چشم‌دوختن به آسمان ادامه دارد؛ چرا ‏که هر گردویی که در پاییز از شاخه جدا می‌شود، حاصل یک سال صبوری، ‏مراقبت و تلاش است؛ روایتی از رنجی که در نهایت به برکت تبدیل می‌شود‎.‎