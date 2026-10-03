باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ پاییز که از راه میرسد، باغهای گردوی روستاهای کردستان حالوهوای دیگری پیدا میکنند؛ صدای ترکههای چوبی که بر شاخههای درختان کهنسال فرود میآید، در سکوت صبحگاهی روستا میپیچد و نوید فصل برداشت را میدهد.
هر ضربه چوب، گردویی را از شاخه جدا میکند؛ گردوهایی که لحظهای در هوا معلق میمانند و بعد بر زمین میغلتند. پوست سبز و ضخیمشان زیر ضربهها ترک میخورد و عطر تند و تلخ گردوی تازه، با بوی خاک و نسیم سرد پاییزی درهم میآمیزد.
زیر درختان، مردان با چوبهای بلند شاخههای دور از دسترس را میتکانند و زنان و دیگر اعضای خانواده گردوهای افتاده را جمع میکنند. گوشهای از باغ، گونیها و حصیرها پهن شده و گردوها یکییکی از پوست جدا میشوند؛ دستانی که از تماس با پوست سبز گردو تیره شدهاند، تصویری روشن از رنج و تلاش باغداران در فصل برداشت است.
این روزها در روستاهای گردوخیز کردستان، زندگی با ریتم برداشت محصول پیش میرود؛ صبحها از باغ آغاز میشود و تا غروب ادامه دارد و بخشی از کار نیز به خانهها کشیده میشود. گردو برای بسیاری از خانوادههای روستایی تنها یک محصول نیست؛ حاصل یک سال مراقبت از درخت، آبیاری، هرس، مقابله با سرما و آفات و چشمانتظاری برای رسیدن پاییز است.
از رنج یکساله تا برکت پاییزی
کاک صادق، یکی از باغداران گردو در یکی از روستاهای کردستان، از روزهای برداشت میگوید؛ روزهایی که خستگی کار سخت باغ را با دیدن محصول بر تن میگذارد.
او میگوید امسال به دلیل گرمای زودهنگام تابستان، گردوها کمی زودتر از سالهای گذشته به مرحله برداشت رسیدهاند و برداشت باغ از اوایل مهر آغاز شده است؛ ابتدا درختان پاییندست باغ برداشت شدهاند و اکنون نوبت به درختان بخشهای مرتفعتر رسیده است.
این باغدار کردستانی توضیح میدهد که کار معمولاً از حدود ساعت۶ ونیم صبح آغاز میشود و تا ظهر ادامه دارد. پس از استراحتی کوتاه، کار دوباره از حدود ساعت سه بعدازظهر شروع میشود و تا غروب ادامه پیدا میکند؛ شبها نیز اعضای خانواده در خانه مشغول جدا کردن پوست گردو و آمادهسازی محصول برای خشک شدن هستند.
به گفته او، فصل برداشت گردو، فصل کار جمعی خانواده است؛ برخی از اهالی روستا که در این روزها فرصت بیشتری دارند، برای تکاندن درختان وجمعآوری محصول کمک میکنند و اعضای خانواده نیز در ساعات بعدازظهر در پاککردن و جمعآوری گردوها همراه میشوند.
کاک صادق درباره وضعیت محصول امسال نیز میگوید: باردهی درختان نسبت به سال گذشته بهتر بوده است؛ هرچند سرمای بهاره همچنان یکی از نگرانیهای باغداران است و در سال گذشته بخشی از شکوفهها را از بین برد، اما محصول امسال از نظر کیفیت شرایط بهتری داشته است.
بازار گردو؛ محصولی که مشتری خود را دارد
این باغدار درباره بازار فروش گردو نیز معتقد است افزایش هزینههای زندگی بر میزان مصرف خانوارها تأثیر گذاشته است، اما گردو همچنان محصولی پرتقاضاست و در نهایت بخش عمده محصول برداشتشده به فروش میرسد.
او میگوید برداشت گردو کار سادهای نیست؛ از بالا رفتن از درخت و تکاندن شاخهها گرفته تا جمعآوری، پوستگیری و خشککردن محصول، همه مراحل نیازمند زمان، توان و نیروی کار است، اما وقتی حاصل یک سال تلاش در برابر چشم باغدار قرار میگیرد، خستگی کار فراموش میشود.
کاک صادق تأکید میکند:این محصول، برکت زمین و دسترنج یک سال ماست.
گردوی کردستان؛ محصولی فراتر از یک برداشت پاییزی
درختان گردو در بسیاری از روستاهای کردستان، بخشی از چشمانداز طبیعی و اقتصادی منطقه را شکل دادهاند؛ درختانی که گاه سالها و نسلهاست در باغهای روستایی ایستادهاند و هر پاییز، بخشی از محصول خود را به سفره خانوادهها میرسانند.
اما پشت این تصویر زیبای پاییزی، واقعیتی مهمتر نیز وجود دارد؛ تولید گردو برای باغداران کردستان با مخاطراتی همچون سرمای دیررس بهاره، تغییرات اقلیمی، هزینههای تولید، نیاز به نیروی کار و مشکلات بازار همراه است. از همین رو، حفظ این ظرفیت نیازمند اصلاح باغات، استفاده از ارقام مناسب، مدیریت اصولی آب و تغذیه و توجه بیشتر به فرآوری و بستهبندی محصول است.
۳۲ هزار تن گردو در انتظار برداشت از باغهای کردستان
سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشها، سطح باغات گردوی استان حدود ۱۳ هزار هکتار است و پیشبینی میشود امسال حدود ۳۲ هزارتن گردو از باغات استان برداشت شود.
وی افزود: میزان نهایی تولید به شرایط آبوهوایی، زمان برداشت و عملکرد باغات در مناطق مختلف بستگی دارد.
نقشبندی ادامه داد: شهرستانهای سروآباد، مریوان، سنندج، کامیاران و بانه در مجموع حدود ۹۰ درصد سطح باغات گردوی استان را در اختیار دارند و از مهمترین مناطق تولید این محصول محسوب میشوند.
وی با اشاره به جایگاه کردستان در تولید گردو گفت: این استان با تولید حدود ۳۲ هزار تن گردو، پس از همدان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و گستردگی باغات، شرایط اقلیمی مناسب بسیاری از مناطق، ظرفیت ژنتیکی، تنوع ارقام و ژنوتیپهای بومی و سابقه طولانی باغداری از عوامل مؤثر در این جایگاه است.
سرمای بهاره؛ دغدغه همیشگی باغداران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به حساسیت گردو به سرمای دیررس بهاره اظهار کرد: وقوع سرما پس از آغاز رشد و برگدهی میتواند به جوانهها و اندامهای سبز آسیب وارد کرده و در نهایت موجب کاهش عملکرد شود.
نقشبندی گفت: استفاده از ارقام دیربرگده، انتخاب مناطق مناسب و مدیریت اصولی باغ از جمله راهکارهای کاهش خسارت ناشی از سرمای دیررس است.
وی افزود: توسعه ارقام اصلاحشده و دیربرگده همچون چندلر، فرانکت و فرنت در کنار ژنوتیپهای برتر بومی در برنامه اصلاح و نوسازی باغات استان مورد توجه قرار دارد.
سرشاخهکاری؛ راهی برای جوانسازی باغها
نقشبندی با اشاره به اجرای طرح سرشاخهکاری در باغات گردوی استان اظهار کرد: این روش امکان جایگزینی تاج درختان نامرغوب و کمبازده با ارقام و ژنوتیپهای برتر را فراهم میکند و علاوه بر افزایش عملکرد و کیفیت، موجب یکنواختتر شدن محصول و کاهش حساسیت به سرمای دیررس بهاره میشود.
وی افزود: افزایش عملکرد حتی تا حدود دو برابر از اهداف این طرح است و سالانه بیش از ۲۵۰ هکتار از باغات گردوی استان تحت عملیات تغییر تاج و سرشاخهکاری قرار میگیرد.
مدیریت آب و تغذیه، عامل مهم افزایش عملکرد
نقشبندی با اشاره به اهمیت مدیریت آب و تغذیه در باغهای گردو گفت: مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه از عوامل اساسی در حفظ سلامت درخت، تشکیل میوه و پرشدن مغز گردو است.
وی افزود: مصرف آب باید متناسب با نیاز درخت، مرحله رشد و شرایط خاک مدیریت شود و تغذیه نیز بر اساس آزمون خاک و برگ و نیاز واقعی باغ انجام گیرد.
وی یادآور شد: مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها و اصلاح ساختار باغ نیز در کنار مدیریت آب و تغذیه، تأثیر مستقیمی بر عملکرد و کیفیت محصول دارد.
از باغ تا بازار؛ ضرورت توجه به ارزش افزوده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر ضرورت توسعه فرآوری، سورت و بستهبندی گردو تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم تولید استان، حرکت از فروش محصول خام به سمت درجهبندی، بستهبندی استاندارد، فرآوری و ایجاد بازارهای صادراتی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح باغات و یکنواخت شدن محصول نیز زمینه را برای سورت و بستهبندی مناسب و حضور در بازارهای رقابتی فراهم میکند.
پاییز میرود، اما قصه باغداران میماند
حالا در گوشهگوشه روستاهای کردستان، باغداران آخرین گردوهای فصل را از شاخهها پایین میآورند؛ گردوها پس از پوستگیری و خشکشدن راهی انبار و بازار میشوند و باغها دوباره آرام میگیرند.
اما برای باغدار، قصه گردو با پایان برداشت تمام نمیشود. تا پاییز سال بعد، هرس، آبیاری، تغذیه، مراقبت از درختان و چشمدوختن به آسمان ادامه دارد؛ چرا که هر گردویی که در پاییز از شاخه جدا میشود، حاصل یک سال صبوری، مراقبت و تلاش است؛ روایتی از رنجی که در نهایت به برکت تبدیل میشود.