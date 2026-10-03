مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس از آغاز عملیات برداشت سیب در ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌های استان خبر داد و پیش‌بینی کرد تا اوایل آبان‌ماه، ۲۷۰ هزار تن محصول به بازارهای مصرف و صادراتی عرضه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: فصل برداشت ارقام پاییزه سیب در باغ‌های استان فارس آغاز شده است و این عملیات تا اوایل آبان ماه ادامه خواهد داشت. استان فارس با دارا بودن ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت ارقام زرد و قرمز، یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور محسوب می‌شود.

او با اشاره به آغاز این فعالیت اقتصادی، شهرستان‌های سپیدان، اقلید، شیراز، آباده، مرودشت، بوانات و خرمبید را به عنوان کانون‌های اصلی تولید این محصول برشمرد که بیشترین سهم را در برداشت امسال به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ طبق برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بالغ بر ۲۷۰ هزار تن محصول سیب پاییزه از باغ‌های این استان برداشت و به شبکه توزیع و مصرف تزریق شود.

فانی اظهار کرد: محصولات برداشت شده علاوه بر ذخیره‌سازی در سردخانه‌های استاندارد برای تنظیم بازار ایام پیش‌رو، به تدریج به بازار‌های مصرف در سایر استان‌های کشور از جمله تهران ارسال شده و بخش قابل‌توجهی از آن نیز مسیر صادرات به بازار‌های جهانی را در پیش می‌گیرد.

او عنوان کرد: در شرایط فعلی، میوه‌های درجه سه و موسوم به زیردرختی که قابلیت عرضه مستقیم به بازار را ندارند، برای فرآوری به صنایع تبدیلی سایر استان‌ها جهت تولید سرکه، لواشک و سایر مصارف صنعتی ارسال می‌شوند. با این حال، تقویت زیرساخت‌های صنایع تبدیلی در داخل استان فارس یک ضرورت راهبردی است تا علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش ضایعات، ارزش افزوده اقتصادی بیشتری برای باغداران منطقه حاصل شود و بستر‌های لازم برای اشتغال‌زایی پایدار در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی فراهم آید.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، برداشت سیب ، قطب کشاورزی
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